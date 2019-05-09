Собянин сообщил о чувстве «безвозвратной потери» после смерти Доренко

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter отреагировал на гибель Сергея Доренко.

Мэр назвал Доренко «беспокойным и неравнодушным человеком», который любил Москву и «погиб как жил — на крутом вираже». «Страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно», — заключил Собянин.

Доренко скончался в Москве 9 мая, упав с мотоцикла на Николоямской улице. По предварительным данным источника «Интерфакса», смерть журналиста наступила из-за естественный причин — во время поездки ему стало плохо с сердцем, Доренконе удержался и упал на дорогу.