Оренбург приготовился к приходу большой воды. Фоторепортаж
Власти Оренбурга предупредили жителей о возможной экстренной эвакуации, вода там достигла критической отметки. Как развивается ситуация в столице региона, которая следом за Орском готовится к большой воде, — в фоторепортаже.
На фото — набережная реки Урал, где вода поднялась до критической отметки 930 см.
Власти уже начали эвакуацию в микрорайоне Кузнечный, расположенном на правом берегу Урала. Хотя вода еще не зашла в дома, людей оповещают о необходимости собрать вещи и эвакуироваться из зоны подтопления, сообщил начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Марсель Серазетдинов.
Власти предупреждали, что после повышения уровня воды в Урале и Сакмаре будут подтоплены Кузнечный, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Нежинка и другие.
В Оренбурге под угрозой затопления оказались ЖК «Гранд-парк», поселки Солнечный и имени Куйбышева и СНТ за микрорайоном Заречный, предупредил мэр Сергей Салмин.
Власти призывают жителей не ждать, когда вода зайдет в дома, и эвакуироваться. По данным на 8 апреля, в Оренбурге эвакуировали 153 человека, 45 СНТ отключили от электроснабжения, а 20 — от газа.
В Оренбурге развернули пункты временного размещения, а также подготовили места для постоянного проживания. Мэр предупредил, что вода может прийти ночью, и попросил граждан не подвергать свои жизни опасности.
Местные жители сообщили, что вода начала прибывать в воскресенье. Тогда же начало затапливать набережную Урала.
Несмотря на угрозу затопления, люди приходят на набережную Урала, чтобы понаблюдать за происходящим.
Жителям посоветовали отнестись серьезно к предупреждению о возможной эвакуации, вывезти детей, пожилых людей и инвалидов. Оренбуржцам, проживающим в районах, которым в первую очередь грозит паводок, рекомендовали незамедлительно собрать ценные вещи и поднять технику на шкафы и чердаки.
Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим в предусмотренном законом объеме. Сначала каждый пострадавший получит 20 тыс. руб., а позднее последуют компенсации за утраченное имущество: 50 тыс. руб., если пострадала часть вещей, и 100 тыс., если имущество полностью утрачено. Для этого нужно подать заявления.
МВД России попросило жителей Оренбурга и области сообщать о фактах мародерства на подтопленных территориях. Пока полицейские зарегистрировали только один случай, имевший место 5 апреля в областном центре. Там мужчина перевозил на тележке чужие стройматериалы в СНТ «Дубовый плес», на него завели дело.
Набережная реки Урал.
Белый мост в Оренбурге.