Оренбург приготовился к приходу большой воды. Фоторепортаж

Власти уже начали эвакуацию в микрорайоне Кузнечный, расположенном на правом берегу Урала. Хотя вода еще не зашла в дома, людей оповещают о необходимости собрать вещи и эвакуироваться из зоны подтопления, сообщил начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Марсель Серазетдинов.