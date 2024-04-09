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Потоп в Орске ,  
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Оренбург приготовился к приходу большой воды. Фоторепортаж

Появились фото из Оренбурга, где вода приближается к опасному уровню
Сюжет
Потоп в Орске

Власти Оренбурга предупредили жителей о возможной экстренной эвакуации, вода там достигла критической отметки. Как развивается ситуация в столице региона, которая следом за Орском готовится к большой воде, — в фоторепортаже.
На фото&nbsp;&mdash; набережная реки Урал, где вода поднялась до критической отметки 930&nbsp;см.
Фото: Мария Лисицына / РБК

На фото — набережная реки Урал, где вода поднялась до критической отметки 930 см.

Власти уже начали эвакуацию в микрорайоне Кузнечный, расположенном на правом берегу Урала. Хотя вода еще не зашла в дома, людей оповещают о необходимости собрать вещи и эвакуироваться из зоны подтопления, сообщил начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Марсель Серазетдинов.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти уже начали эвакуацию в микрорайоне Кузнечный, расположенном на правом берегу Урала. Хотя вода еще не зашла в дома, людей оповещают о необходимости собрать вещи и эвакуироваться из зоны подтопления, сообщил начальник управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации города Марсель Серазетдинов.

Власти предупреждали, что после повышения уровня воды в Урале и Сакмаре будут подтоплены Кузнечный, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Нежинка и другие.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти предупреждали, что после повышения уровня воды в Урале и Сакмаре будут подтоплены Кузнечный, населенные пункты Южный Урал, Горный, Форштадт, Весенний, Нежинка и другие.

В Оренбурге под угрозой затопления оказались ЖК &laquo;Гранд-парк&raquo;, поселки Солнечный и имени Куйбышева и СНТ за микрорайоном Заречный, предупредил мэр Сергей Салмин.
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Оренбурге под угрозой затопления оказались ЖК «Гранд-парк», поселки Солнечный и имени Куйбышева и СНТ за микрорайоном Заречный, предупредил мэр Сергей Салмин.

Власти призывают жителей не ждать, когда вода зайдет в дома, и эвакуироваться. По данным на 8 апреля, в Оренбурге эвакуировали 153 человека, 45 СНТ отключили от электроснабжения, а 20&nbsp;&mdash; от газа.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти призывают жителей не ждать, когда вода зайдет в дома, и эвакуироваться. По данным на 8 апреля, в Оренбурге эвакуировали 153 человека, 45 СНТ отключили от электроснабжения, а 20 — от газа.

В Оренбурге развернули пункты временного размещения, а также подготовили места для постоянного проживания. Мэр предупредил, что вода может прийти ночью, и попросил граждан не подвергать свои жизни опасности.
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Оренбурге развернули пункты временного размещения, а также подготовили места для постоянного проживания. Мэр предупредил, что вода может прийти ночью, и попросил граждан не подвергать свои жизни опасности.

Местные жители сообщили, что вода начала прибывать в воскресенье. Тогда&nbsp;же начало затапливать набережную Урала.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Местные жители сообщили, что вода начала прибывать в воскресенье. Тогда же начало затапливать набережную Урала.

Несмотря на угрозу затопления, люди приходят на набережную Урала, чтобы понаблюдать за происходящим.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Несмотря на угрозу затопления, люди приходят на набережную Урала, чтобы понаблюдать за происходящим.

Жителям посоветовали отнестись серьезно к предупреждению о возможной эвакуации, вывезти детей, пожилых людей и инвалидов. Оренбуржцам, проживающим в районах, которым в первую очередь грозит паводок, рекомендовали незамедлительно собрать ценные вещи и поднять технику на шкафы и чердаки.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Жителям посоветовали отнестись серьезно к предупреждению о возможной эвакуации, вывезти детей, пожилых людей и инвалидов. Оренбуржцам, проживающим в районах, которым в первую очередь грозит паводок, рекомендовали незамедлительно собрать ценные вещи и поднять технику на шкафы и чердаки.

Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим в предусмотренном законом объеме. Сначала каждый пострадавший получит 20 тыс. руб., а позднее последуют компенсации за утраченное имущество: 50 тыс. руб., если пострадала часть вещей, и 100 тыс., если имущество полностью утрачено. Для этого нужно подать заявления.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Власти пообещали оказать помощь всем пострадавшим в предусмотренном законом объеме. Сначала каждый пострадавший получит 20 тыс. руб., а позднее последуют компенсации за утраченное имущество: 50 тыс. руб., если пострадала часть вещей, и 100 тыс., если имущество полностью утрачено. Для этого нужно подать заявления.

МВД России попросило жителей Оренбурга и области сообщать о фактах мародерства на подтопленных территориях. Пока полицейские зарегистрировали только один случай, имевший место 5 апреля в областном центре. Там мужчина перевозил на тележке чужие стройматериалы в СНТ &laquo;Дубовый плес&raquo;, на него завели дело.
Фото: Мария Лисицына / РБК

МВД России попросило жителей Оренбурга и области сообщать о фактах мародерства на подтопленных территориях. Пока полицейские зарегистрировали только один случай, имевший место 5 апреля в областном центре. Там мужчина перевозил на тележке чужие стройматериалы в СНТ «Дубовый плес», на него завели дело.

Набережная реки Урал.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Набережная реки Урал.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Белый мост в Оренбурге.
Фото: Мария Лисицына / РБК

Белый мост в Оренбурге.

Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК
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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына, Полина Сафиулина
мультимедиа Оренбургская область наводнение паводок
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