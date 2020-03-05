В Канаде рассмотрят вопрос о прекращении дела бывшего эсэсовца

Гельмут Оберлендер (Фото: MichaelMostyn / Twitter)

Поданное адвокатом бывшего переводчика зондеркоманды СС Гельмута Оберлендера прошение о прекращении дела находится на рассмотрении, и может пройти некоторое время, прежде чем иммиграционный отдел вынесет решение, сообщили РБК в канадском управлении по делам иммиграции и беженцев.

Оберлендер подозревается российским Следственным комитетом в причастности к убийству воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. 14 февраля СК запросил у канадских властей материалы по уголовным делам в отношении него. По данным ведомства, бывший эсэсовец смог скрыться от органов предварительного следствия сразу же после капитуляции Германии и таким образом избежал наказания. В то же время ведомство установило, что Оберлендер скрыл от властей Канады свое участие в зондеркоманде, за что был лишен канадского гражданства.

21 февраля стало известно, что канадское агентство пограничной службы (CBSA) передало дело Оберлендера в управление по делам иммиграции и беженцев для рассмотрения вопроса приемлемости слушания по нему. «Итог рассмотрения может привести к решению о депортации. В настоящий момент приказа о депортации нет», — заявили тогда в ведомстве.

Руководитель общественной группы «Русская Канада» Леон Мицнер заявил, что канадские власти намеренно затягивают процесс по делу 96-летнего Оберлендера, чтобы он «спокойно умер» в стране, передает ТАСС. По словам Минцера, власти не примут решение о депортации Оберлендера, так как до сих пор не ясно, куда его можно выслать.