В Минфине предложили отсрочить снижение цены онлайн-покупок без пошлины

Ранее предлагалось уже к середине 2020 года урезать максимальную стоимость беспошлинного ввоза вдвое, а к 2022 году сократить ее до €20

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Власти России выступили за то, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отложить новое снижение предельной стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах, которые можно ввозить на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты пошлин.

«Считаем, что как минимум до середины следующего года, а возможно, и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для россиян снизился до €200 и 31 кг за одну посылку. Если товар, заказанный в иностранном интернет-магазине, стоит дороже или весит больше, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг перевеса. А еще в декабре 2019 года глава Минфина Антон Силуанов предлагал в три этапа снизить максимальную стоимость беспошлинной покупки через интернет за рубежом до €20: