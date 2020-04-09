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В Минфине предложили отсрочить снижение цены онлайн-покупок без пошлины

Ранее предлагалось уже к середине 2020 года урезать максимальную стоимость беспошлинного ввоза вдвое, а к 2022 году сократить ее до €20
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Власти России выступили за то, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 отложить новое снижение предельной стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах, которые можно ввозить на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без уплаты пошлин.

«Считаем, что как минимум до середины следующего года, а возможно, и дольше, вопрос изменения порогов рассматривать не стоит», — заявил статс-секретарь — заместитель министра финансов России Алексей Сазанов (цитата по сообщению пресс-службы правительства).

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С 1 января 2020 года порог беспошлинного ввоза интернет-покупок для россиян снизился до €200 и 31 кг за одну посылку. Если товар, заказанный в иностранном интернет-магазине, стоит дороже или весит больше, покупатель должен будет заплатить 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг перевеса. А еще в декабре 2019 года глава Минфина Антон Силуанов предлагал в три этапа снизить максимальную стоимость беспошлинной покупки через интернет за рубежом до €20:

  • с 1 июля 2020 года — до €100 за посылку;
  • с 1 января 2021 года — до €50;
  • с 1 января 2022 года — до €20.

Дмитрий Медведев, занимавший пост председателя правительства России, предложение Силуанова поддержал и поручил подготовить все необходимое для обсуждения идеи на совете глав правительств ЕАЭС.

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Вопрос о механизмах администрирования интернет-торговли обсуждался на прошедшем в режиме видеоконференции заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). По итогам заседания Сазанов, входящий в состав российской делегации, сказал, что сейчас для ЕАЭС главной задачей является создание необходимой инфраструктуры для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли.

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В частности, предлагается создать особого оператора интернет-торговли, который будет самостоятельно декларировать товары и уплачивать за покупателей таможенные сборы.

Автор: Евгений Калюков
Теги: беспошлинные покупки, интернет-торговля
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