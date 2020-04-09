Минобрнауки подготовит систему распознавания лиц для онлайн-экзаменов

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В Минобрнауки обсуждают с крупными ИT-компаниями создание масштабируемой на все вузы страны системы распознавания лиц, которая позволит принимать экзамены в режиме онлайн. Об этом рассказал в интервью РБК глава ведомства Валерий Фальков.

«Давайте зададим вопрос: что нас больше всего беспокоит в дистанционном образовании? Мы хотели бы удостовериться, что по ту сторону экрана сидит именно тот человек, который зачислен. Мы хотели бы, чтобы он не пользовался какими-то программами вспомогательными, чтобы ему никто не помогал. Во всем мире для это существует система распознавания лиц», — пояснил министр.

По словам Фалькова, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Минобрнауки ориентирует вузы на то, чтобы в режиме онлайн по максимуму проводилась и вступительная кампания.

В конце марта Фальков говорил, что срок зачисления выпускников школ в вузы из-за ситуации с коронавирусом сдвинут, однако начать учебный год по базовому сценарию планируется с 1 сентября. При этом министр указывал на необходимость решать вопрос минимизации личных контактов во время вступительных испытаний, переведя часть из них в режим онлайн.