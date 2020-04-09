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Минобрнауки подготовит систему распознавания лиц для онлайн-экзаменов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В Минобрнауки обсуждают с крупными ИT-компаниями создание масштабируемой на все вузы страны системы распознавания лиц, которая позволит принимать экзамены в режиме онлайн. Об этом рассказал в интервью РБК глава ведомства Валерий Фальков.

«Давайте зададим вопрос: что нас больше всего беспокоит в дистанционном образовании? Мы хотели бы удостовериться, что по ту сторону экрана сидит именно тот человек, который зачислен. Мы хотели бы, чтобы он не пользовался какими-то программами вспомогательными, чтобы ему никто не помогал. Во всем мире для это существует система распознавания лиц», — пояснил министр.

По словам Фалькова, в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 Минобрнауки ориентирует вузы на то, чтобы в режиме онлайн по максимуму проводилась и вступительная кампания.

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В конце марта Фальков говорил, что срок зачисления выпускников школ в вузы из-за ситуации с коронавирусом сдвинут, однако начать учебный год по базовому сценарию планируется с 1 сентября. При этом министр указывал на необходимость решать вопрос минимизации личных контактов во время вступительных испытаний, переведя часть из них в режим онлайн.

«Если это собеседование, то его вполне можно организовать и онлайн. Достаточно только удостовериться, особенно если это собеседование, предполагающее проверку творческих способностей, в личности того, кто по ту сторону экрана», — сказал тогда министр.

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В интервью РБК Фальков заявил, что одним из последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 станет изменение всей существующей в России системы высшего образования.

«Это будет другое высшее образование. И его частью станут и национальная платформа онлайн-курсов, и поступление онлайн в вузы, и распознавание лиц, и многое другое, что нам казалось до пандемии ненужным или немыслимым», — сказал министр.

Теги: Минобрнауки, Валерий Фальков
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