Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
AliExpress выяснил предпочтения россиян во время самоизоляции Общество, 11:34 СМИ узнали о смерти бойца MMA после перестрелки в США Спорт, 11:30 Корабль «Союз МС-16» с экипажем МКС вышел на околоземную орбиту Технологии и медиа, 11:26 Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты Общество, 11:24 Дрон с ясного неба: как Китай стал лидером в производстве беспилотников Pro, 11:22 Какие перемены переживает рынок онлайн-платежей 11:07 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 11:05  В России зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом Общество, 11:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля Общество, 11:00 В Московском регионе выявили более 1 тыс. новых зараженных коронавирусом Общество, 10:55 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек Общество, 10:52 СК назвал предварительную причину пожара в московском доме престарелых Общество, 10:49 Стоимость футболистов во всем мире снизилась на €9 млрд из-за вируса Спорт, 10:46 Путин поздравил российских евреев с праздником Песах Политика, 10:34
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

За сутки в России выявили рекордное количество новых заражений коронавирусной инфекцией — 1459, 13 человек умерли
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

За прошедшие сутки в России официально подтверждены 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Общее количество выявленных случаев заражения в стране превысило 10 тыс. человек в 81 регионе. За сутки также произошло 13 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом.

Регионы с наибольшим числом выявленных случаев заражения за последние сутки:

  • Москва — 857;
  • Московская область — 199;
  • Санкт-Петербург — 44;
  • Брянская область — 40;
  • Республика Коми — 31;
  • Владимирская область — 24;
  • Краснодарский край — 20;
  • Ленинградская область — 18;
  • Астраханская область — 16;
  • Ивановская область — 13;
  • Республика Дагестан — 13;
  • Тульская область — 12;

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

В штабе также рассказали о возрастном составе заболевших. Из 857 новых случаев заражения коронавирусом в Москве:

  • 47% — в возрасте от 18 до 45 лет;
  • 35% — в возрасте от 46 до 65 лет;
  • 11% — в возрасте от 66 до 80 лет;
  • 4% — старше 80 лет;
  • 3% — дети;

За предыдущие сутки в России было зафиксировано 1175 новых случаев, еще раньше — 954 новых заражения за сутки.

Основные полномочия по введению ограничительных мер для борьбы с эпиденией президент Владимир Путин передал главам регионов. 8 апреля он поручил им «немедленно» направить в правительство и рабочую группу Госсовета комплексные региональные планы действий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство же, в свою очередь, должно проанализировать предложения губернаторов и выдать рекомендации об их целесообразности.

В то же время Путин отметил, что предлагаемые ограничения необходимо оценивать не только с точки зрения их эффективности против COVID-19, но и с точки зрения влияния на экономику. «Они должны быть достаточными, эти меры с эпидемиологической точки зрения, с точки зрения требований эпидемиологических, но не разрушительными для экономики», — пояснил Путин.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, заявила, что через 10−14 дней страна выйдет на «плато», когда не будет расти число заболевших, а к началу июня эпидемия пойдет на спад. Она напомнила, что первые случаи заболевания в России были зарегистрированы в конце февраля, а интенсивно процесс стал развиваться с начала марта. «Где-то до начала июня при благоприятном течении событий мы должны потихоньку начать уходить от этой ситуации», — сказала Скворцова.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, статистика, штаб
Материалы по теме
В России зафиксировали рекордное число смертей пациентов с коронавирусом
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля
Общество
Bloomberg оценил потери мировой экономики от коронавируса в $5 трлн
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter