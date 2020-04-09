Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек
За прошедшие сутки в России официально подтверждены 1459 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе. Общее количество выявленных случаев заражения в стране превысило 10 тыс. человек в 81 регионе. За сутки также произошло 13 летальных исходов среди заразившихся коронавирусом.
Регионы с наибольшим числом выявленных случаев заражения за последние сутки:
- Москва — 857;
- Московская область — 199;
- Санкт-Петербург — 44;
- Брянская область — 40;
- Республика Коми — 31;
- Владимирская область — 24;
- Краснодарский край — 20;
- Ленинградская область — 18;
- Астраханская область — 16;
- Ивановская область — 13;
- Республика Дагестан — 13;
- Тульская область — 12;
Роспотребнадзор, mos.ru
В штабе также рассказали о возрастном составе заболевших. Из 857 новых случаев заражения коронавирусом в Москве: