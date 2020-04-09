Число заразившихся коронавирусом в России превысило 10 тыс. человек

47% — в возрасте от 18 до 45 лет;

35% — в возрасте от 46 до 65 лет;

11% — в возрасте от 66 до 80 лет;

4% — старше 80 лет;

3% — дети;

За предыдущие сутки в России было зафиксировано 1175 новых случаев, еще раньше — 954 новых заражения за сутки.

Основные полномочия по введению ограничительных мер для борьбы с эпиденией президент Владимир Путин передал главам регионов. 8 апреля он поручил им «немедленно» направить в правительство и рабочую группу Госсовета комплексные региональные планы действий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.



Правительство же, в свою очередь, должно проанализировать предложения губернаторов и выдать рекомендации об их целесообразности.



В то же время Путин отметил, что предлагаемые ограничения необходимо оценивать не только с точки зрения их эффективности против COVID-19, но и с точки зрения влияния на экономику. «Они должны быть достаточными, эти меры с эпидемиологической точки зрения, с точки зрения требований эпидемиологических, но не разрушительными для экономики», — пояснил Путин.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, заявила, что через 10−14 дней страна выйдет на «плато», когда не будет расти число заболевших, а к началу июня эпидемия пойдет на спад. Она напомнила, что первые случаи заболевания в России были зарегистрированы в конце февраля, а интенсивно процесс стал развиваться с начала марта. «Где-то до начала июня при благоприятном течении событий мы должны потихоньку начать уходить от этой ситуации», — сказала Скворцова.

