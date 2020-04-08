Путин дал регионам и кабмину три дня на создание плана борьбы с вирусом

Регионы должны «немедленно» направить в правительство свои предложения, заявил Путин. Кабмин же должен убедиться, что предложенные меры не являются разрушительными для экономики

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов страны «немедленно» направить в правительство и рабочую группу Госсовета комплексные региональные планы с предложениями конкретных действий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство же, в свою очередь, должно проанализировать предложения губернаторов и выдать рекомендации об их целесообразности.

«Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить», — сказал Путин, завершая, прошедшее в среду в режиме видеоконференции совещание с губернаторами.

Президент отметил, что предлагаемые ограничения необходимо оценивать не только с точки зрения их эффективности против COVID-19, но и с точки зрения влияния на экономику.