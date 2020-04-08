Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 13:30
Экспортеры обратились на телефонную горячую линию РЭЦ за поддержкой Пресс-релиз, 18:48 Берни Сандерс снял свою кандидатуру с выборов президента США Политика, 18:46 Россия отреагировала на иск против передачи Александровского подворья Общество, 18:38 Уютный кашемир и домашние тапки: как коронавирус меняет fashion-индустрию Pro, 18:31 Путин дал регионам и кабмину три дня на создание плана борьбы с вирусом Политика, 18:23 СМИ узнали о переходе самого дорогого африканского вратаря в «Барселону» Спорт, 18:18 Бизнес предупредил о росте потерь из-за проекта о бесплатных сайтах Технологии и медиа, 18:15 Россельхознадзор зафиксировал резкий рост импорта чеснока и имбиря Бизнес, 18:01 Цена Brent упала на 2% из-за отказа России снизить добычу по просьбе США Quote, 17:56 В Северной Осетии подтвердили COVID-19 у умершего накануне мужчины Общество, 17:55 ТМК уйдет с Лондонской биржи и предложит инвесторам выкупить их акции Бизнес, 17:52 Туроператоры заявили о приостановке «Аэрофлотом» возврата денег за билеты Бизнес, 17:51 Часть операторов бизнес-авиации не получили разрешения на вылет в Россию Общество, 17:50 Когда офис на удаленке: как компании защитить ценные данные от хакеров Pro, 17:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин дал регионам и кабмину три дня на создание плана борьбы с вирусом

Регионы должны «немедленно» направить в правительство свои предложения, заявил Путин. Кабмин же должен убедиться, что предложенные меры не являются разрушительными для экономики
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов страны «немедленно» направить в правительство и рабочую группу Госсовета комплексные региональные планы с предложениями конкретных действий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Правительство же, в свою очередь, должно проанализировать предложения губернаторов и выдать рекомендации об их целесообразности.

«Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить», — сказал Путин, завершая, прошедшее в среду в режиме видеоконференции совещание с губернаторами.

Президент отметил, что предлагаемые ограничения необходимо оценивать не только с точки зрения их эффективности против COVID-19, но и с точки зрения влияния на экономику.

Путин указал губернаторам на недопустимость разрушения экономики
Общество

«Они должны быть достаточными эти меры с эпидемиологической точки зрения, с точки зрения требований эпидемиологических, но не разрушительными для экономики», — пояснил Путин.

Глава государства призвал уделять особое внимание проблемам тех регионов, в которых расположены крупные города с населением в миллион человек и более (по данным Росстата, таких в стране 15). «Это не значит, что во вторую очередь нужно рассматривать другие субъекты Федерации, но мы с вами отдаём себе отчёт в том, что там, где в субъектах есть города-миллионники, там концентрация людей повышенная, там больше рисков. Нужно просто это иметь в виду», — объяснил президент.

Путин пообещал победу над коронавирусом вслед за печенегами и половцами
Общество

Совещание с губернаторами в среду Путин начал с обращения к населению России, в котором напомнил о победах над половцами и печенегами и пообещал, что коронавирус ждет та же судьба.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, коронавирус
Материалы по теме
Путин указал губернаторам на недопустимость разрушения экономики
Общество
Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное
Политика
Путин назвал «справедливую формулу» помощи бизнесу из-за вируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter