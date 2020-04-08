Путин дал регионам и кабмину три дня на создание плана борьбы с вирусом
Президент России Владимир Путин поручил главам регионов страны «немедленно» направить в правительство и рабочую группу Госсовета комплексные региональные планы с предложениями конкретных действий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Правительство же, в свою очередь, должно проанализировать предложения губернаторов и выдать рекомендации об их целесообразности.
«Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить», — сказал Путин, завершая, прошедшее в среду в режиме видеоконференции совещание с губернаторами.
Президент отметил, что предлагаемые ограничения необходимо оценивать не только с точки зрения их эффективности против COVID-19, но и с точки зрения влияния на экономику.