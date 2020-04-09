В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 43 пациента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели еще 43 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее количество вылечившихся в столице выросло до 313 человек. Ракова отметила, что после выписки некоторым пациентам необходимо оставаться под наблюдением.

В Подмосковье, по данным оперштаба региона, за сутки выздоровели 14 человек. Всех их выписали после получения отрицательного результата теста на COVID-19. Общее число выздоровевших в Подмосковье составляет 66.

Число умерших с диагнозом коронавирус в Москве составляет 38 человек. Накануне оперштаб сообщил, что скончались еще семь заболевших, все пациенты имели другие сопутствующие заболевания.