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В Москве за сутки от коронавируса вылечились еще 43 пациента

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки выздоровели еще 43 человека с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Таким образом, общее количество вылечившихся в столице выросло до 313 человек. Ракова отметила, что после выписки некоторым пациентам необходимо оставаться под наблюдением.

В Подмосковье, по данным оперштаба региона, за сутки выздоровели 14 человек. Всех их выписали после получения отрицательного результата теста на COVID-19. Общее число выздоровевших в Подмосковье составляет 66. 

Число умерших с диагнозом коронавирус в Москве составляет 38 человек. Накануне оперштаб сообщил, что скончались еще семь заболевших, все пациенты имели другие сопутствующие заболевания.

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Всего в Москве коронавирусом заразились 5841 человек. В России, по последним данным оперштаба, число заболевших коронавирусной инфекцией составило 8672. За сутки в стране нашли 1175 новых заболевших.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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