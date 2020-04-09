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В России провели более 1 млн тестов на коронавирус

Всего в стране выявили 8672 случая заражения COVID-19 в 81 регионе
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Количество тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в России, превысило 1 млн, заявили в Роспотребнадзоре.

«В Российской Федерации проведено более 1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 171 тыс. человек», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Всего, по данным на 8 апреля, в стране выявили 8672 случая заражения COVID-19 в 81 регионе.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока в России не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. «Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым», — заверила она. По словам Поповой, за прошедшие три месяца вирус изменяется крайне медленно. Это вселяет оптимизм, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными в дальнейшем.

В пятницу, 10 апреля будет зарегистрирована тест-система, которая позволяет определить наличие антител к коронавирусу,  сообщила глава ведомства. Эту систему, уточнила она, будут применять «там, где она больше всего нужна». «В первую очередь нам нужно протестировать врачей, у кого высокий риск инфицирования и кто этот риск уже преодолел и имеет иммунитет», — сказала Попова. Она отметила, что на сегодняшний день нет повторных случаев заражения коронавирусом.

Попова также сообщила, что на момент испытаний системы в начале марта «высокой иммунной прослойки» в России не было. «Поэтому режим ограничений крайне важен на сегодня. Главная задача — разорвать цепочки передачи инфекции от человека к человеку», — пояснила Попова.

«Вектор» сообщил о готовности испытать вакцину от COVID-19 на людях в мае
Общество

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции уже в мае, заявил директор научного центра Ринат Максютов. Если пойти по укороченному пути, то клинические исследования на людях можно начать после короткого эксперимента на мышах. По такому пути пошли в США и готовы пойти в «Векторе», если позволит Минздрав, отметил Максютов.

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Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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