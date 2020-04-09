В России провели более 1 млн тестов на коронавирус

В пятницу, 10 апреля будет зарегистрирована тест-система, которая позволяет определить наличие антител к коронавирусу, сообщила глава ведомства. Эту систему, уточнила она, будут применять «там, где она больше всего нужна». «В первую очередь нам нужно протестировать врачей, у кого высокий риск инфицирования и кто этот риск уже преодолел и имеет иммунитет», — сказала Попова. Она отметила, что на сегодняшний день нет повторных случаев заражения коронавирусом.



Попова также сообщила, что на момент испытаний системы в начале марта «высокой иммунной прослойки» в России не было. «Поэтому режим ограничений крайне важен на сегодня. Главная задача — разорвать цепочки передачи инфекции от человека к человеку», — пояснила Попова.

Новосибирский центр вирусологии «Вектор» готов перейти к первой фазе клинических исследований вакцин от коронавирусной инфекции уже в мае, заявил директор научного центра Ринат Максютов. Если пойти по укороченному пути, то клинические исследования на людях можно начать после короткого эксперимента на мышах. По такому пути пошли в США и готовы пойти в «Векторе», если позволит Минздрав, отметил Максютов.

