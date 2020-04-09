В России провели более 1 млн тестов на коронавирус
Количество тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в России, превысило 1 млн, заявили в Роспотребнадзоре.
«В Российской Федерации проведено более 1 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 171 тыс. человек», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Всего, по данным на 8 апреля, в стране выявили 8672 случая заражения COVID-19 в 81 регионе.
Роспотребнадзор, mos.ru
8 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока в России не зафиксировано повторных случаев заражения коронавирусной инфекцией. «Если человек переболел один раз, то дальше он остается здоровым», — заверила она. По словам Поповой, за прошедшие три месяца вирус изменяется крайне медленно. Это вселяет оптимизм, что разрабатываемые сегодня средства тестирования и профилактики будут эффективными в дальнейшем.