Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 75,75 (+0,29) Quote, 08 апр, 13:30
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 82,23 (+0,22) Quote, 08 апр, 13:30
Число жертв пожара в доме престарелых в Москве выросло до четырех Общество, 00:49 Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек Общество, 00:21 Курский губернатор предложил Путину ограничить межрегиональные автобусы Общество, 00:20 При возгорании в московском доме престарелых пострадал пожарный Общество, 00:18 Сбербанк раскрыл число обращений за кредитами на зарплаты под 0% Финансы, 00:00 Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников Технологии и медиа, 00:00 Абызов женился в СИЗО «Лефортово» Общество, 08 апр, 23:59 Коронавирус и «ренессанс» одноразового пластика Зеленая экономика, 08 апр, 23:40  В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом Общество, 08 апр, 23:32 Дарья Клишина назвала причину переезда российских спортсменов в США Спорт, 08 апр, 23:15 Киев и Донбасс договорились об обмене 37 человек Политика, 08 апр, 23:14 СК завел уголовное дело о пожаре в московском доме престарелых Общество, 08 апр, 23:11 Как работают тесты на коронавирус и кто их сейчас создает Экономика инноваций, 08 апр, 22:59  Сын президента Сербии заразился коронавирусом Политика, 08 апр, 22:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек

Практически треть всех случаев заражения выявлена на территории США. Также вирус существенно ударил по странам Центральной Европы
Фото: Ann Wang / Reuters

Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире превысило отметку в 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, Италии, Испании, Франции и Германии. В этих странах зафиксировано больше половины всех случаев заражения.

Абсолютный лидером являются США, где COVID-19 заразились более 423 тыс. человек. На втором месте по этому показателю находится Испания (почти 150 тыс. заболевших), на третьем — Италия, где коронавирус выявили у более чем 139 тыс. человек. Далее следуют Франция (почти 114 тыс.) и Германия (более 111 тыс.).

Китай, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса COVID-19, находится на шестом месте по числу инфицированных. Здесь число заболевших практически достигло отметки в 83 тыс. человек.

Россия по этому показателю находится в конце второго десятка. Сейчас в России официально подтверждено 8672 случая заражения. За последние сутки в стране было выявлено 1172 новых случая.

Материал дополняется.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус
Материалы по теме
В России не зафиксировали повторных случаев заражения коронавирусом
Общество
Попова назвала дату регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Общество
ЦБ предупредил об угрозе второй волны коронавируса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter