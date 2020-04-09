Число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 1,5 млн человек

Практически треть всех случаев заражения выявлена на территории США. Также вирус существенно ударил по странам Центральной Европы

Фото: Ann Wang / Reuters

Число заразившихся коронавирусом нового типа во всем мире превысило отметку в 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в США, Италии, Испании, Франции и Германии. В этих странах зафиксировано больше половины всех случаев заражения.

Абсолютный лидером являются США, где COVID-19 заразились более 423 тыс. человек. На втором месте по этому показателю находится Испания (почти 150 тыс. заболевших), на третьем — Италия, где коронавирус выявили у более чем 139 тыс. человек. Далее следуют Франция (почти 114 тыс.) и Германия (более 111 тыс.).

Китай, где в декабре 2019 года произошла вспышка коронавируса COVID-19, находится на шестом месте по числу инфицированных. Здесь число заболевших практически достигло отметки в 83 тыс. человек.

Россия по этому показателю находится в конце второго десятка. Сейчас в России официально подтверждено 8672 случая заражения. За последние сутки в стране было выявлено 1172 новых случая.