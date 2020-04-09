Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ

Эксперты объясняют рост спроса на «калетру» рекомендациями Минздрава для врачей, однако предупреждают, что в руках непрофессионалов препарат может быть вреден

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Россияне начали в несколько раз чаще покупать в аптеках ранее мало кому известный препарат «калетра», свидетельствует исследование, проведенное для РБК аналитиками AlphaRM и «Фармацевтическим вестником». Оно использовалось для лечения пациентов с ВИЧ, однако в конце января 2020 года Минздрав включил его (под международным непатентованным названием лопинавир/ритонавир) в список препаратов, рекомендуемых для лечения у взрослых коронавирусной инфекции COVID-19.

В результате спрос на препарат резко вырос. Если в феврале 2019 года в аптеках было продано всего 22 упаковки «калетры», то в феврале нынешнего года — 349, в 15 с лишним раз больше.

«Данные за март пока предварительные, они показывают, что основные продажи в марте были в в Москве и Московской области. В начале марта в столице продано 60 упаковок препарата, а через две недели уж 600. За январь—февраль продажи в рублевом исчислении выросли по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года почти в восемь раз — с 370,7 тыс. руб. до 2,9 млн руб.

«Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир используется для лечения ВИЧ-инфекции и является ингибитором протеазы вируса. В исследованиях было показано, что он также способен подавлять активность протеазы коронавируса», — говорится в опубликованной Минздравом в конце марта версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В документе отмечается, что «калетра» используется для терапии инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.