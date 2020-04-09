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Из-за коронавируса в аптеках в 15 раз вырос спрос на лекарство от ВИЧ

Эксперты объясняют рост спроса на «калетру» рекомендациями Минздрава для врачей, однако предупреждают, что в руках непрофессионалов препарат может быть вреден
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Россияне начали в несколько раз чаще покупать в аптеках ранее мало кому известный препарат «калетра», свидетельствует исследование, проведенное для РБК аналитиками AlphaRM и «Фармацевтическим вестником». Оно использовалось для лечения пациентов с ВИЧ, однако в конце января 2020 года Минздрав включил его (под международным непатентованным названием лопинавир/ритонавир) в список препаратов, рекомендуемых для лечения у взрослых коронавирусной инфекции COVID-19.

В результате спрос на препарат резко вырос. Если в феврале 2019 года в аптеках было продано всего 22 упаковки «калетры», то в феврале нынешнего года — 349, в 15 с лишним раз больше.

«Данные за март пока предварительные, они показывают, что основные продажи в марте были в в Москве и Московской области. В начале марта в столице продано 60 упаковок препарата, а через две недели уж 600. За январь—февраль продажи в рублевом исчислении выросли по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года почти в восемь раз — с 370,7 тыс. руб. до 2,9 млн руб.

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«Комбинированный препарат лопинавир+ритонавир используется для лечения ВИЧ-инфекции и является ингибитором протеазы вируса. В исследованиях было показано, что он также способен подавлять активность протеазы коронавируса», — говорится в опубликованной Минздравом в конце марта версии временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В документе отмечается, что «калетра» используется для терапии инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2.

Опрошенные РБК эксперты объясняют рост спроса на «калетру» рекомендациями Минздрава, однако предупреждают, что в руках непрофессионалов препарат будет бесполезен или даже вреден. По словам заведующего отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского, бесконтрольное применение лопинавира может повредить печени.

«Это специфические [препараты]. У половины принимающих вызывает диарею. [Его применение] не смертельно, но некоторый вред здоровью нанесет», — пояснил эксперт.

По словам ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, профессора Александра Чепурнова, «калетра» не подходит для профилактики COVID-19, в то время как скупают лекарство «на всякий случай».

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«Кто-то, может быть, и для профилактики это будет использовать. Но таких данных нет, что он профилактически помогает, он оказывает определенные эффекты при лечении. И в этом плане очень плохо, что он оказался на руках у непрофессионалов, его же надо очень правильно использовать», — предупредил Чепурнов.

«Основной мотив — на всякий случай [закупиться препаратами]», — утверждает Покровский. Ситуацию, по словам специалистов, усложнило то, что скупать «калетру» бросилось не только перепуганное население, но и некоторые медики, а также ВИЧ-инфицированные, решившие создать запасы, чтобы не остаться без лекарства.

В конце марта «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщил, что полиция начала проверку по факту безрецептурного отпуска «калетры», которая должна продаваться только по рецепту в одной из аптечных сетей Москвы. При этом цена препарата была сильно занижена — вместо обычных 5–7 тыс. руб. упаковка стоила 2,5 тыс. руб.

Как пишет газета, полиция провела контрольные закупки и выяснила, что партии были частью поставок в Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы, городскую больницу № 5 Тольятти, Российскую детскую клиническую больницу им. Пирогова и Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства в рамках госконтрактов. Полиция выясняет, торговали ли аптеки поддельными лекарствами с ненастоящей маркировкой или препарат настоящий, но был украден.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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При участии: Екатерина Костина, Евгений Калюков
Теги: ВИЧ, коронавирус
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