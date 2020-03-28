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СМИ узнали о проверке МВД данных о махинациях с лекарствами от вируса

Препарат «Калетра» продавался в сети аптек без рецепта и по цене вдвое меньше обычной — такие жалобы, по данным газеты, поступили в московскую полицию. В аптечной сети заявили РБК, что такого препарата у них нет в наличии
Фото: Александр Лёгкий / Global Look Press

Полиция Москвы проверяет обстоятельства, при которых в аптеках без рецепта и по цене в два раза меньше, чем обычно, продавался препарат, рекомендованный медиками для лечения коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в силовых структурах.

Газета пишет, что о подозрительном обращении препарата, который называется «Калетра», в полицию сообщили граждане, а также представители крупной российской фармацевтической компании. Изначально препарат был предназначен для лечения ВИЧ, однако на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом врачи рекомендовали его для симптоматического лечения вируса (препарат входит в список лекарств, которые ВОЗ исследует на предмет эффективности в борьбе с коронавирусом).

По словам обратившихся в полицию, «Калетра» появилась в продаже в сети аптек «Альфега». При этом она отпускалась без рецепта, хотя входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и должна продаваться только после предъявления соответствующего назначения врача. Кроме того, в статье говорится, что стоимость препарата в аптеках была сильно занижена — обычная цена на него варьируется от 5 до 7 тыс. руб., однако в аптеках «Альфега» «Калетра» стоила 2,5 тыс. руб.

В аптеке «Альфега» сообщили РБК, что данного препарата у них нет в наличии, отказавшись от дальнейших комментариев. РБК направил запрос в столичный главк МВД.

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Как пишет газета, полиция провела контрольные закупки препарата и выяснила, что партии были частью поставок в Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Москвы, городскую больницу № 5 Тольятти, Российскую детскую клиническую больницу имени Пирогова и Сибирский научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в рамках госконтрактов.

Полиция выясняет, торговали ли аптеки поддельными лекарствами с ненастоящей маркировкой или препарат настоящий, но был украден, говорится в статье. В первом случае может быть возбуждено уголовное дело по ст. 238.1 УК России (обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств), во втором — по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Мария Лисицына
При участии: Артем Афонский
Теги: лекарства, коронавирус
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