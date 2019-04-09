В Германии подвели итоги ДНК-тестов после крушения самолета Филевой

Представитель прокуратуры Дармштадта (земля Гессен) Роберт Хартманн сообщил РБК о результатах ДНК-анализа тел погибших при крушении бизнес-джета Epic LT, которое произошло 31 марта в Германии.
«Результаты ДНК-анализа показали, что при аварии на воздушном транспорте 31 марта погибли 55-летняя российская предпринимательница, ее 81-летний отец и их 53-летний пилот. Расследование причин несчастного случая продолжается», — сказал Хартманн.
Самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту, расположенном неподалеку от Франкфурта-на-Майне. На борту находилась совладелица S7 Arilines Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев, а также пилот. Самолет принадлежал S7 Group.
В России Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.