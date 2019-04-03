Прокуратура в Германии огласила первые результаты вскрытия тела Филевой

В Германии установили причину смерти пассажиров бизнес-джета Epic LT, на котором летела совладелец S7 Наталия Филева. Следов постороннего воздействия не обнаружено

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Все находившиеся на борту самолета Epic LT погибли от травм, полученных при крушении. К такому выводу в немецкой прокуратуре пришли после вскрытия тел, сообщил РБК старший прокурор Роберт Хартманн.

«Вскрытие тел показало, что пассажиры воздушного судна погибли в результате травм, полученных при крушении. Признаков вмешательства третьей стороны нет», — заявил он. По его словам, результаты ДНК-экспертизы появятся не ранее следующей недели.

Бизнес-джет разбился 31 марта, погибли пилот, а также находившиеся на борту совладелец S7 Наталия Филева, а также ее отец Валерий Карачев.

Крушение произошло при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, расположенном к юго-западу от Франкфурта-на-Майне. В 2012-м журнал Spiegel писал, что эта воздушная гавань считается одной из самых опасных в Европе, однако пользуется популярностью у топ-менеджеров и знаменитостей.