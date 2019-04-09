Рассмотрение дела Мамаева и Кокорина в суде. Главное

Как проходит судебное заседание
- Обвиняемые: нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, игрок Любительской футбольной лиги Александр Протасовицкий.
- Потерпевшие: водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, директор одного из департаментов Минпромторга Денис Пак, гендиректор Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин.
- Свидетели: знакомый Кокорина и Мамаева Карен Григорян
За что судят Кокорина и Мамаева
Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ст. 116 (побои). По версии следствия, 8 октября 2018 года произошло несколько потасовок с участием фигурантов дела. Сначала они избили Виталия Соловчука, потом устроили драку в «Кофемании» на Большой Никитской с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.
11 октября 2018 года Тверской районный суд санкционировал арест Мамаева и братьев Кокориных. 12 октября был арестован Протасовицкий.
Предварительное следствие по делу завершили к концу марта 2019 года, 25 марта дело передали в суд. Последний раз футболистам продлили арест 3 апреля. Пресненский суд решил оставить их под стражей до конца сентября.
Позиция обвинения
- По версии следствия, обвиняемые действовали по предварительному сговору, «направленному на умышленное причинение вреда здоровью ранее незнакомых граждан». Роли между участниками преступления были распределены заранее.
- Братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий вышли из стриптиз-клуба «Эгоист», «нарушая общепринятые нормы, желая противопоставить себя окружающим, пренебрегая интересами общества», подошли к Соловчуку и в ходе словесного конфликта ударили его не менее двух раз каждый. Повреждения Соловчука (закрытая ЧМТ, другие травмы головы, кровоподтек спинки носа) расцениваются как легкие. Обвиняемым вменяется умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.
- Кирилл Кокорин, Мамаев и Протасовицкий, находясь в «Кофемании», вели себя непристойно и мешали другим посетителям кафе. «Используя в качестве предлога обоснованное и корректное замечание Дениса Пака», Александр Кокорин и его брат подошли к Паку и нанесли ему не менее трех ударов деревянным стулом. Пак получил сотрясение мозга, что расценивается как легкий вред здоровью потерпевшего.
- Мамаев и Протасовицкий нанесли не менее двух ударов находящемуся в кафе Гайсину. При этом Протасовицкий схватил его за шею. Обвиняемым вменяется хулиганство.
Позиция обвиняемых
- Кирилл Кокорин признал вину частично по эпизоду с Паком. По словам его адвоката, «Кирилл был вынужден как-то отстаивать свою честь, и причинил побои». Кокорин не считает себя виновным в хулиганстве и в том, что бил Гайсина. Адвокат Кокорина заявил, что действия его подзащитного в адрес Соловчука носили ответный характер. Участие в предварительном сговоре он также отрицает.
- Александр Кокорин не согласен с обвинением по статье «хулиганство», не признает нанесение легкого вреда здоровью Соловчука. По словам его адвоката Андрея Ромашова, драка произошла после того, как Соловчук оскорбил Кокорина, а потерпевший подтвердил, что ударил футболиста первым, поэтому защита считает, что хулиганских побуждений в действиях Кокорина не было.
- Павел Мамаев не признает себя виновным в совершении преступления по предварительному сговору. Он признает побои Соловчуку, но по словам его адвоката Игоря Бушманова, его действия стали ответом на удар в подбородок. Мамаев отрицает причастность к избиению Пака и Гайсина. «Самое важное в нашем деле — предварительный сговор, которого пока ни один свидетель не увидел», — заявил Мамаев.
- Александр Протасовицкий не признал предварительный сговор, согласен, что нанес два удара Соловчуку, но якобы не из хулиганских побуждений. По его словам, он держал Гайсина за шею, чтобы предотвратить конфликт, о чем потерпевший, по его словам, говорил во время очной ставки.
- Адвокат обвиняемых заявил, что Кокорин не собирался бить Пака. После того как потерпевший оскорбил футболиста, тот «взял стул и подошел к столику Пака, он хотел подсесть к Паку — видно, что стул опустился на пол. Потом внезапно после повторного оскорбления последовал удар по спине».