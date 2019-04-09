Рассмотрение дела Мамаева и Кокорина в суде. Главное

Пресненский районный суд приступил к рассмотрению дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по существу. Главное на судебном заседании — в обзоре РБК

За что судят Кокорина и Мамаева

Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 213 (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ст. 116 (побои). По версии следствия, 8 октября 2018 года произошло несколько потасовок с участием фигурантов дела. Сначала они избили Виталия Соловчука, потом устроили драку в «Кофемании» на Большой Никитской с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным.

11 октября 2018 года Тверской районный суд санкционировал арест Мамаева и братьев Кокориных. 12 октября был арестован Протасовицкий.

Предварительное следствие по делу завершили к концу марта 2019 года, 25 марта дело передали в суд. Последний раз футболистам продлили арест 3 апреля. Пресненский суд решил оставить их под стражей до конца сентября.