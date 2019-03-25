Уголовное дело Кокорина и Мамаева поступило в суд

Уголовное дело в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский районный суд Москвы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Там уточнили, что судебное заседание будет назначено в течение 14 суток.

Ранее 25 марта официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила РБК, что предварительное следствие по делу окончено. Кокорина, Мамаева и еще двух фигурантов обвиняют по ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ст. 116 (побои) и ст. 213 (хулиганство) УК России.

Нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла, полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и игрока любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали в октябре 2018 года после двух инцидентов в центре Москвы. По версии следствия, обвиняемые напали на водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука около гостиницы «Пекин», а затем устроили драку в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. В конце февраля Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов на их арест.