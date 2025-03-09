Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице

В больнице после попытки суицида скончался подозреваемый в убийстве главы района на Алтае. Онищенко застрелили 4 марта на выходе из кафе

Анатолий Фенин (Фото: Анатолий Фенин / OK)

В Алтайском крае умер Анатолий Фенин — подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района региона Николая Онищенко, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

Отвечая на вопрос о причине смерти Фенина, в ведомстве напомнили, что он ранее пытался покончить собой.

«РИА Новости» пишет, что мужчина умер в больнице в Барнауле. По данным агентства, он находился в тяжелом состоянии.

Онищенко застрелили 4 марта, когда он выходил из кафе в селе Завьялово. Сотрудники правоохранительных органов в качестве подозреваемого задержали 45-летнего местного жителя — бывшего подчиненного главы района.

СК ранее сообщил, что при задержании Фенин пытался покончить с собой, из-за чего он оказался в реанимации, его состояние врачи тогда оценили как стабильное. В ведомстве предположили, что поводом для убийства мог стать конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство).