Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больнице
В Алтайском крае умер Анатолий Фенин — подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района региона Николая Онищенко, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).
Отвечая на вопрос о причине смерти Фенина, в ведомстве напомнили, что он ранее пытался покончить собой.
«РИА Новости» пишет, что мужчина умер в больнице в Барнауле. По данным агентства, он находился в тяжелом состоянии.
Онищенко застрелили 4 марта, когда он выходил из кафе в селе Завьялово. Сотрудники правоохранительных органов в качестве подозреваемого задержали 45-летнего местного жителя — бывшего подчиненного главы района.
СК ранее сообщил, что при задержании Фенин пытался покончить с собой, из-за чего он оказался в реанимации, его состояние врачи тогда оценили как стабильное. В ведомстве предположили, что поводом для убийства мог стать конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство).
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