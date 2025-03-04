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Политика ,  
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В Алтайском крае застрелили главу района

Николай Онищенко возглавлял Завьяловский район Алтайского края с 2022 года, в прошлом он сотрудник полиции. По подозрению в его убийстве задержан местный житель
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Алтайском крае в селе Завьялово убит глава Завьяловского района. Его застрелили на выходе из кафе днем 4 марта, сообщает Следственный комитет. Имя жертвы ведомство не называет, на сайте правительства края главой администрации района значится Николай Онищенко.

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции задержан местный житель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа», — рассказали в СК.

По данным Baza и Mash, подозреваемый в убийстве — бывший подчиненный Онищенко — 45-летний Анатолий Фенин, при задержании он попытался покончить с собой.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Завьяловский район находится на западе края, его население 16 тыс. человек. Село Завьялово расположено в 250 км от Барнаула.

Николай Онищенко родился в 1973 году в Романовском районе Алтайского края, в 1999 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, позже начал работать в правоохранительных органах, в том числе дослужился до поста начальника отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского района Алтайского края, говорится в его биографии на сайте районной администрации.

В октябре 2022 года собрание депутатов Завьяловского района Алтайского края избрало Онищенко главой Завьяловского района.

В 2023 году в отношении Онищенко прокуратура начала расследование из-за подозрений в том, что он не поехал в командировку в Калужскую область, на что были выделены бюджетные средства, а вместо этого ездил на служебной машине по личным делам, писало местное издание Amic. По его данным, всё это выяснилось, когда собака Онищенко стала причиной ДТП, после чего хозяина, который должен был быть в командировке, нашли у себя дома.

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Теги
Алтайский край убийство глава района
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