СК назвал возможную причину убийства главы района Алтайского края

Николай Онищенко (Фото: onishhenko_na / Telegram)

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко могли убить из-за конфликта вокруг должности директора лечебно-оздоровительного комплекса. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении Следственного комитета по региону.

«Поводом для совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса», — рассказали в ведомстве.

Онищенко убили в селе Завьялово на выходе из кафе днем 4 марта. По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного жителя. По данным Baza и Mash, это бывший подчиненный Онищенко — 45-летний Анатолий Фенин.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой части статьи составляет 15 лет лишения свободы.

Николай Онищенко родился в 1973 году в Романовском районе Алтайского края, в 1999 году окончил Барнаульский юридический институт МВД России, потом работал в правоохранительных органах, стал начальником отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского района Алтайского края.

В октябре 2022 года районные депутаты избрали Онищенко главой Завьяловского района.