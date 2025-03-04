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Подозреваемый в убийстве главы района Алтайского края попал в реанимацию

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю
Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

Подозреваемый в убийстве главы района Алтайского края Николая Онищенко находится в реанимации после попытки суицида, передает ТАСС со ссылкой на СУ СК региона.

«[Подозреваемый] в реанимации. Стабилен», — сообщил собеседник агентства.

Главу Завьяловского района Николая Онищенко убили ранее во вторник, 4 марта. Его застрелили на выходе из кафе в селе Завьялово. По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного жителя. По данным Baza и Mash, это бывший подчиненный Онищенко — 45-летний Анатолий Фенин.

«Задержанный из ружья произвел выстрел в главу района, а затем в своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью», — сообщила пресс-служба СК.

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По версии следствия, поводом для убийства мог послужить конфликт из-за отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание по этой части статьи составляет 15 лет лишения свободы.

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Теги
убийство Алтайский край глава региона Следственный комитет
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