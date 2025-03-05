Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае судился из-за увольнения

Фото: СК России

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко судился из-за увольнения с должности директора АО «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе».

Об этом сказано в картотеке суда. Согласно данным, иск был подан 21 февраля и принят к производству 24-го, а первое заседание по делу назначено на 12 марта.

Глава Завьяловского района был убит накануне днем на выходе из кафе, сообщил Следственный комитет (СК) России. Имя жертвы ведомство не назвало, на сайте правительства края главой администрации района значится Николай Онищенко.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного жителя. Подозреваемый в убийстве — бывший подчиненный Онищенко, 45-летний Анатолий Фенин. При задержании он попытался покончить с собой. Позже в СУ СК региона сообщили, что подозреваемый находится в реанимации после попытки суицида, уточнив, что состояние пациента стабильно.

Поводом для убийства мог стать конфликт вокруг должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, отметили в СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).