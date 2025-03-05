 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае судился из-за увольнения

Фото: СК России
Фото: СК России

Подозреваемый в убийстве главы Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко судился из-за увольнения с должности директора АО «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе».

Об этом сказано в картотеке суда. Согласно данным, иск был подан 21 февраля и принят к производству 24-го, а первое заседание по делу назначено на 12 марта.

Подозреваемый в убийстве главы района Алтайского края попал в реанимацию
Общество
Фото:СУ СК РФ по Алтайскому краю

Глава Завьяловского района был убит накануне днем на выходе из кафе, сообщил Следственный комитет (СК) России. Имя жертвы ведомство не назвало, на сайте правительства края главой администрации района значится Николай Онищенко.

По подозрению в совершении преступления полиция задержала местного жителя. Подозреваемый в убийстве — бывший подчиненный Онищенко, 45-летний Анатолий Фенин. При задержании он попытался покончить с собой. Позже в СУ СК региона сообщили, что подозреваемый находится в реанимации после попытки суицида, уточнив, что состояние пациента стабильно.

Поводом для убийства мог стать конфликт вокруг должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, отметили в СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Алтайский край убийство увольнение
Материалы по теме
Подозреваемый в убийстве главы района Алтайского края попал в реанимацию
Общество
СК показал кадры с места убийства главы района в Алтайском крае. Видео
Политика
СК назвал возможную причину убийства главы района Алтайского края
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 93,9 (+1,05) Инвестиции, 08:58 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 89,24 (0) Инвестиции, 08:58
Студентов МФТИ проверили советским экзаменомОбщество, 15:24
FT узнала о прекращении обмена разведданными между Украиной и СШАПолитика, 15:23
МИД РФ заявил о давлении на Россию в связи с «ядерным» саммитом в СШАПолитика, 15:21
«Ароматный мир» ответил на данные о возможной продаже бизнесаВино, 15:21
11 отраслей, где применяются большие языковые моделиРБК и GigaChat, 15:20
WSJ допустила, что сделки о ресурсах не хватит для поставок помощи КиевуПолитика, 15:15
Власти Германии предупредили о нехватке казарм при возвращении призываПолитика, 15:11
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Как телефоны IXIUS защищают данные своих владельцевОтрасли, 15:09
Путин сообщил о почти завершенной паспортизации жителей новых регионовОбщество, 15:08
Реабилитация после инсульта: как вернуть речь и ясность мыслиPro, 15:08
Отдых в Карелии: чем заняться параллельно с оздоровлениемСтиль, 14:57
Мосбиржа собралась обсудить добавление облигаций на торги выходного дняИнвестиции, 14:53
Тренер сборной назвал страны, где российским гребцам «не рады»Спорт, 14:51
У этих отраслей без блокчейна нет будущего: какие преграды ломает биткоинPro, 14:48