Ответчики по делу о крушении MH17 не явились в суд

Заседание продолжится без них, интересы одного из ответчиков представляет адвокат. Обвинение в причастности к крушению самолета было предъявлено троим гражданам России и одному гражданину Украины

Четверо ответчиков по делу о крушении Boeing 777 «Малазийских авиалиний» в 2014 году не явились на заседание окружного суда Гааги, говорится в Twitter окружного суда Гааги, посвященной судебному процессу. Также об этом сообщило агентство Reuters.

Суд постановил, что, таким образом, эти люди не воспользовались правом пристутствовать на заседании и оно продолжится без обвиняемых. Только один из них направил в суд адвоката.

Заседание открылось ранее в понедельник в Нидерландах. Председательствующий судья Хендрик Стинхюйс в своей речи сказал, что «потерю стольких жизней и способ, которым они были так внезапно убиты, сложно уложить в голове» (цитата по The Guardian).

В суде ждали четверых: бывшго министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшго главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и еще одного подчиненного Дубинского — Леонида Харченко. Следствие впервые назвало их имена в июне 2019 года, посчитав, что они причастны к крушению Boeing.