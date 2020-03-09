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Крушение малайзийского Boеing: итоги расследования ,  
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Ответчики по делу о крушении MH17 не явились в суд

Заседание продолжится без них, интересы одного из ответчиков представляет адвокат. Обвинение в причастности к крушению самолета было предъявлено троим гражданам России и одному гражданину Украины

Четверо ответчиков по делу о крушении Boeing 777 «Малазийских авиалиний» в 2014 году не явились на заседание окружного суда Гааги, говорится в Twitter окружного суда Гааги, посвященной судебному процессу. Также об этом сообщило агентство Reuters.

Суд постановил, что, таким образом, эти люди не воспользовались правом пристутствовать на заседании и оно продолжится без обвиняемых. Только один из них направил в суд адвоката.

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Заседание открылось ранее в понедельник в Нидерландах. Председательствующий судья Хендрик Стинхюйс в своей речи сказал, что «потерю стольких жизней и способ, которым они были так внезапно убиты, сложно уложить в голове» (цитата по The Guardian).

В суде ждали четверых: бывшго министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова), бывшго главу военной разведки ДНР Сергея Дубинского, его заместителя Олега Пулатова и еще одного подчиненного Дубинского — Леонида Харченко. Следствие впервые назвало их имена в июне 2019 года, посчитав, что они причастны к крушению Boeing.

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Гиркин, Дубинский и Пулатов — граждане России, Харченко — Украины. Россия и Украина не выдают своих граждан.

Им предъявлены обвинения по ст. 168 Уголовного кодекса Нидерландов (причастность к крушению самолета) и по ст. 289 (убийство). Максимальное наказание по этим статьям — до 15 лет заключения и до 30 лет заключения соответственно.

По данным прокуратуры, подозреваемые предоставили военным, использовавшим зенитно-ракетный комплекс «Бук» для поражения лайнера с земли, координаты для запуска ракеты. Однако Нидерланды не знают, кто именно нажал на кнопку и запустил ракету. Игорь Гиркин отрицал обвинения. Власти и России, и ДНР также заявляли о том, что не причастны к произошедшему.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение17 июля 2014 года. Лайнер был сбит ракетой «земля-воздух». Погибли все находившиеся на борту 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов и Малайзии.

Автор: Мария Лисицына
Теги: MH17
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