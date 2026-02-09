В Коммунарке выставили на аукцион «коронавирусные» медкорпуса

В Коммунарке выставили на аукцион медкорпуса, в которых лечили от коронавируса

Быстровозводимые медицинские корпуса в Коммунарке (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

На сайте инвестиционного портала города Москвы выставили на аукцион быстровозводимые временные медицинские корпуса в Коммунарке, где лечили от коронавируса.

На продажу выставлены 20 зданий, которые находятся на улице Сосенский Стан, дом 8.

В апреле 2020 года по этому адресу строили быстровозводимые медицинские корпуса для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией. Их возводили на территории городской клинической больницы № 40 в Коммунарке.

Цена объектов варьируется от ₽79 949 000 до ₽201 564 000 в зависимости от площади зданий — 18 объектов площадью 1200 м² (от ₽110 874 000) и два объекта площадью 800 м² (за ₽79 949 000 и ₽85 149 000).

В документации объектов площадью 1200 м² в оценку вошли каркасно-тентовая конструкция и 17 канальных медицинских очистителей-обеззараживателей воздуха «Аэролайф». А в объектах площадью 800 м² — каркасно-тентовая конструкция и восемь таких же очистителей.

Прием заявок на участие в аукционе стартовал 30 января, их будут принимать до 3 марта. Продажа будет проходить в формате открытого аукциона в электронной форме.

Материал дополняется