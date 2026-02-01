Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения утвердило первые постоянные клинические рекомендации по лечению COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В рекомендациях говорится, что источником инфекции может быть не только заболевший, но и человек в инкубационном периоде, а также бессимптомный носитель SARS-COV-2.

«Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в конце инкубационного периода и первые дни болезни», — указано в документе.

В тексте также отмечается, что возбудитель COVID-19 относится ко второй группе патогенности, а средняя продолжительность инкубационного периода составляет 3–4 дня. Схемы лечения в амбулаторных условиях включают препараты с противовирусным действием, в том числе молнупиравир, фавипиравир, нирматрелвир с ритонавиром, а также другие действующие вещества. Допустимым названо назначение средств с опосредованным противовирусным эффектом и иммуностимуляторов — в зависимости от клинической картины.

Медицинская помощь взрослым пациентам с положительным тестом на COVID-19 может оказываться на дому, если клинических проявлений нет или заболевание протекает легко.

В рекомендациях указано, что у каждого третьего заболевшего возникает нехватка кислорода в крови, а легкие и бессимптомные случаи могут приводить к скрытому распространению инфекции.

Отдельно Минздрав рекомендует оценивать наличие сопутствующих хронических заболеваний и других состояний, включая беременность, у пациентов с подтвержденным или предполагаемым COVID-19 — для выявления факторов риска тяжелого и осложненного течения.

Документ также содержит рекомендации по реабилитации после перенесенного заболевания и по профилактике. В разделе о вакцинации указано, что векторную вакцину рекомендуют пациентам с онкологическими заболеваниями и людям, живущим с ВИЧ, независимо от схем лечения и иммунного статуса.

В январе 2020 года Китай передал ВОЗ информацию о вспышке вирусной пневмонии, первые случаи были выявлены в Ухане. К 9 января в Китае пришли к выводу, что болезнь вызывает новый коронавирус — впоследствии он получил название SARS-COV-2, а болезнь — COVID-19.

30 января ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. На следующий день о первых случаях заболевания сообщили власти России. Зарегистрированные данные показали, что за время пандемии умерли 6,9 млн человек, но ВОЗ считает, что число жертв может составлять 20 млн человек.

5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Пандемия продлилась три года один месяц 24 дня. В организации подчеркнули, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.