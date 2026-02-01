 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса⁠,
0

Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19

Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство здравоохранения утвердило первые постоянные клинические рекомендации по лечению COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

В рекомендациях говорится, что источником инфекции может быть не только заболевший, но и человек в инкубационном периоде, а также бессимптомный носитель SARS-COV-2.

«Наибольшую опасность для окружающих представляет больной человек в конце инкубационного периода и первые дни болезни», — указано в документе.

Трамп заявил, что Си Цзиньпин просил не называть COVID китайским вирусом
Политика
Дональд Трамп и Си Цзиньпин

В тексте также отмечается, что возбудитель COVID-19 относится ко второй группе патогенности, а средняя продолжительность инкубационного периода составляет 3–4 дня. Схемы лечения в амбулаторных условиях включают препараты с противовирусным действием, в том числе молнупиравир, фавипиравир, нирматрелвир с ритонавиром, а также другие действующие вещества. Допустимым названо назначение средств с опосредованным противовирусным эффектом и иммуностимуляторов — в зависимости от клинической картины.

Медицинская помощь взрослым пациентам с положительным тестом на COVID-19 может оказываться на дому, если клинических проявлений нет или заболевание протекает легко.

В рекомендациях указано, что у каждого третьего заболевшего возникает нехватка кислорода в крови, а легкие и бессимптомные случаи могут приводить к скрытому распространению инфекции.

Отдельно Минздрав рекомендует оценивать наличие сопутствующих хронических заболеваний и других состояний, включая беременность, у пациентов с подтвержденным или предполагаемым COVID-19 — для выявления факторов риска тяжелого и осложненного течения.

Документ также содержит рекомендации по реабилитации после перенесенного заболевания и по профилактике. В разделе о вакцинации указано, что векторную вакцину рекомендуют пациентам с онкологическими заболеваниями и людям, живущим с ВИЧ, независимо от схем лечения и иммунного статуса.

Роспотребнадзор не выявил новых «ужасающих» мутаций COVID-19
Общество
Фото:Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

В январе 2020 года Китай передал ВОЗ информацию о вспышке вирусной пневмонии, первые случаи были выявлены в Ухане. К 9 января в Китае пришли к выводу, что болезнь вызывает новый коронавирус — впоследствии он получил название SARS-COV-2, а болезнь — COVID-19.

30 января ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. На следующий день о первых случаях заболевания сообщили власти России. Зарегистрированные данные показали, что за время пандемии умерли 6,9 млн человек, но ВОЗ считает, что число жертв может составлять 20 млн человек.

5 мая 2023 года ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Пандемия продлилась три года один месяц 24 дня. В организации подчеркнули, что отмена статуса ЧС не означает, что вирус перестал представлять угрозу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уитакер: Россия и Украина могут скоро найти компромисс по территориям

МИД Ирана заявил о готовности к переговорам с США по ядерному вопросу

В РСТ оценили ситуацию с выдачей виз в Италию перед Олимпиадой

Адвокат: за отказ показать телефон при входе в метро не могут выписать штраф

NYT рассказала о брешах в обороне ВСУ

Росстат объяснил, почему поездки в ОАЭ включили в расчет инфляции

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
COVID-19 Тестирование на COVID-19 вакцинация от COVID-19 рекомендации Россия заболевание
Материалы по теме
Эксперты рассказали об опыте COVID для борьбы с вирусом Нипах
Общество
Трамп заявил, что Си Цзиньпин просил не называть COVID китайским вирусом
Политика
Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 90,47 (-0,51) Инвестиции, 30 янв, 17:52 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 75,73 (-0,29) Инвестиции, 30 янв, 17:52
Минобороны сообщило об ударе по транспортной инфраструктуре ВСУ Политика, 13:23
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19 Общество, 13:08
В Волгограде временно установили дорожные знаки с надписью «Сталинград» Общество, 13:06
Клуб Овечкина отыгрался с 0:3 и победил Спорт, 13:03
«Он просто застенчивый»: как помочь ребенку, если у него нет друзейПодписка на РБК, 13:02
WSJ узнала о секретной сделке «шейха-шпиона» с криптокомпанией Трампа Бизнес, 13:01
Управленческие ошибки: как вернуть контроль над ситуацией
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Польские военные заявили о прилете новых шаров со стороны Белоруссии Политика, 12:58
Фреска с лицом премьера Италии стала причиной проверки епархии и властей Политика, 12:48
От деменции до рака: как состояние зубов влияет на весь организмПодписка на РБК, 12:42
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Минобороны сообщило о взятии сел Зеленое и Сухецкое Политика, 12:37
Российский боксер не смог защитить титул чемпиона IBF Спорт, 12:37
Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink Политика, 12:26