Роспотребнадзор назвал самый распространенный штамм COVID-19 в России

Самым распространенным штаммом коронавируса в России стал XFG, также известный как «стратус». Его выявляют в 99% новых случаев заболевания COVID-19 в стране, сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, штамм коронавируса XFG доминирует не только в России, но и во всем мире. Согласно данным международной базы GISAID, в среднем на него приходится около 65% выявленных случаев. «В частности, в США доля XFG составляет около 75%, а в Великобритании — около 50%», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В начале февраля в России коронавирусом заразились более 60 тыс. человек. Это на 33% больше, чем за предыдущую неделю, отметили в ведомстве. Больше всего случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье — 41%.

Минздрав утвердил первые постоянные рекомендации по лечению COVID-19. Согласно тексту документа, источником инфекции может быть не только заболевший, но и человек, находящийся в инкубационном периоде, а также бессимптомный носитель SARS-CoV-2.

Схемы лечения в амбулаторных условиях включают препараты с противовирусным действием. Кроме того, медицинская помощь взрослым пациентам с положительным тестом на COVID-19 может оказываться на дому, если клинических проявлений нет или заболевание протекает легко.