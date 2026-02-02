 Перейти к основному контенту
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Фулхэм 1 1,03 x 8 2 105 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Манчестер Сити 1 21 x 1,07 2 11,5 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Удинезе Рома 1 4,2 x 3,25 2 2,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит Динамо 1 1,65 x 3,55 2 6,1 Футбол Англия. Кубок Лиги Арсенал Челси 1 1,65 x 4 2 5 Футбол Товарищеские матчи. Российские клубы Спартак Пюник Ереван 1 1,45 x 4,1 2 6,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Ньюкасл 1 1,78 x 3,95 2 4,2 Футбол Италия. Кубок Интер Милан Торино 1 1,28 x 5,5 2 11 Футбол Испания. Кубок Алавес Реал Сосьедад 1 3 x 3 2 2,6 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,16 x 67 2 5,2 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

В сборной Австралии выявили два случая коронавируса перед Олимпиадой

В сборной Австралии выявили два случая коронавируса перед Олимпиадой-2026
Сюжет
Олимпиада-2026
Заболевшие не являются спортсменами, близко контактировавшие с ними члены делегации не заразились, сообщили в сборной Австралии. Всего на Игры приехали 53 австралийских спортсмена
Фото: James Chance / Getty Images
Фото: James Chance / Getty Images

Два члена делегации сборной Австралии на Олимпиаде-2026 сдали положительные тесты на коронавирус 28 и 31 января, сообщает ABC.

Заболевшие имели симптомы ОРВИ, они не являются спортсменами. Контактировавших с ними членов делегации протестировали, они не заразились и будут принимать противовирусные препараты.

Руководитель австралийской делегации Алиса Кэмплин сообщила, что в команде есть медицинские протоколы для подобных случаев.

Всего на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступят 53 австралийских спортсмена. Это вторая по численности австралийская команда за всю историю и самая большая за последние 12 лет.

На ОИ-22 австралийцы завоевали золото во фристайле, два серебра и бронзу.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анна Сатдинова
коронавирус Олимпиада-2026
