В сборной Австралии выявили два случая коронавируса перед Олимпиадой-2026

Заболевшие не являются спортсменами, близко контактировавшие с ними члены делегации не заразились, сообщили в сборной Австралии. Всего на Игры приехали 53 австралийских спортсмена

Фото: James Chance / Getty Images

Два члена делегации сборной Австралии на Олимпиаде-2026 сдали положительные тесты на коронавирус 28 и 31 января, сообщает ABC.

Заболевшие имели симптомы ОРВИ, они не являются спортсменами. Контактировавших с ними членов делегации протестировали, они не заразились и будут принимать противовирусные препараты.

Руководитель австралийской делегации Алиса Кэмплин сообщила, что в команде есть медицинские протоколы для подобных случаев.

Всего на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступят 53 австралийских спортсмена. Это вторая по численности австралийская команда за всю историю и самая большая за последние 12 лет.

На ОИ-22 австралийцы завоевали золото во фристайле, два серебра и бронзу.