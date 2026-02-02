В сборной Австралии выявили два случая коронавируса перед Олимпиадой
Два члена делегации сборной Австралии на Олимпиаде-2026 сдали положительные тесты на коронавирус 28 и 31 января, сообщает ABC.
Заболевшие имели симптомы ОРВИ, они не являются спортсменами. Контактировавших с ними членов делегации протестировали, они не заразились и будут принимать противовирусные препараты.
Руководитель австралийской делегации Алиса Кэмплин сообщила, что в команде есть медицинские протоколы для подобных случаев.
Всего на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо выступят 53 австралийских спортсмена. Это вторая по численности австралийская команда за всю историю и самая большая за последние 12 лет.
На ОИ-22 австралийцы завоевали золото во фристайле, два серебра и бронзу.
