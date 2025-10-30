Роспотребнадзор оценил опасность обнаруженного в Бразилии коронавируса

Фото: Ajpek Orsi / Getty Images

Роспотребнадзор внимательно отслеживает новую информацию о коронавирусе, обнаруженном в Бразилии, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Новый коронавирус BRZ batCoV выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей, уточнила пресс-служба. «Доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет», — говорится в сообщении ведомства.

BRZ batCoV относится к тому же роду бета-коронавирусов, что и возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).

Риск передачи BRZ batCoV от животных к человеку остается низким, но продолжение мониторинга позволяет подготовиться к возможным вызовам в будущем, отметило ведомство. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

В августе Роспотребнадзор предупредил о распространении штамма коронавируса «стратус». Глава ведомства Анна Попова отметила, что штамм более заразен по сравнению с предыдущими, но заболевание протекает легко.

Первый случай заражения «стратусом» в России зарегистрировали 24 апреля, первый в мире — 27 января 2025 года в Канаде.