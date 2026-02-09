 Перейти к основному контенту
Эксперты связали интерес к колледжам с финансовой свободой и боязнью ЕГЭ

Профессор Блинов: интерес к колледжам связан в том числе со страхом перед ЕГЭ
Сюжет
Радио РБК
Выпускники школ все чаще выбирают колледжи, особенно технические специальности — от сварочного производства до электрооборудования. Эксперты связывают тренд с упрощенной системой поступления и льготными условиями сдачи ОГЭ
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Количество выпускников школ, поступающих в колледжи, растет, причем наиболее востребованными становятся технические направления. Об этом в эфире Радио РБК заявил заведующий отделением практического обучения и карьеры Петровского колледжа Александр Максимов. По его словам, абитуриенты чаще выбирают такие направления, как сварочное производство, судостроение, монтаж и эксплуатацию электрооборудования, технологию машиностроения, а также сервисные специальности — туризм и гостиничный сервис.

«Их привлекает упрощенная система поступления в колледже и возможность быстрее получить профессию и обрести финансовую независимость», — отметил Максимов.

Минпросвещения назвало регионы, где можно поступить в колледж онлайн
Общество
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков рассказал, что на платформе продолжается рост спроса на выпускников со средним профессиональным образованием. По его данным, количество вакансий с требованием СПО за прошлый год выросло примерно на 13%.

Наибольший рост зарплаты показала такая профессия, как регулировщик радиоэлектронной аппаратуры, рассказал Кучеренков. По данным «Авито Работы», количество таких вакансий увеличилось на 37% год к году, а средняя предлагаемая зарплата составляет около 118 тыс. руб. в месяц. При этом Кучеренков отметил, что в 2025 году гонка зарплат немного приостановилась.

«Мы видим сейчас, что разница между предлагаемыми зарплатами и ожидаемыми сокращается, и сами зарплаты в абсолюте перестают расти с такой скоростью, как это было два года назад», — отметил он.

В России рекордно сократилась доля переходящих в 10-й класс школьников
Общество
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Кучеренков добавил, что существенно растет спрос на дефектоскопистов, лаборантов и другие специальности, обеспечивающие контроль качества и безопасность процессов в промышленности.

Представитель «Авито Работы» также отметил, что рост спроса на технические профессии не приводит к сокращению спроса на специалистов с гуманитарным СПО. «Мы, например, видим, что такие профессии, как делопроизводитель или специалисты поддержки, менеджеры по персоналу, продолжают расти порядка 10–15% год к году. Но предлагаемые заработные платы, например, для делопроизводителя составляют порядка 50 тыс. руб.», — рассказал он.

Растущий интерес к колледжам связан с совокупностью факторов, считает профессор, доктор педагогических наук и член-корреспондент РАО Владимир Блинов, в том числе с серьезными изменениями в системе среднего профессионального образования и страхом родителей и детей перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

«Этот комплекс факторов и обеспечил этот рост. Кроме всего прочего, достаточно льготные условия по ОГЭ. Этот проект уже начался и имеет распространение во многих регионах — всего два экзамена надо сдать. Поэтому открылся еще один путь наименьшего сопротивления, по которому тоже многие идут», — пояснил Блинов.

Путин призвал не набирать в вузы абитуриентов по ненужным специальностям
Общество
Фото:Кирилл Зыков / РИА Новости

Разница между числом выпускников девятых классов, которые решили продолжить учебу в школе, и теми, кто выбрал получение образования специалиста среднего звена в колледжах, в 2024 году стала минимальной за последние 25 лет, следует из ежегодного сборника «Индикаторы образования» Высшей школы экономики. По данным исследования, доля выпускников девятых классов, которые выбирают продолжение учебы в школе, стабильно сокращается: в 2024 году поступление в десятый класс выбрали 43% выпускников, в 2023 году — 44%, а в 2020 году этот показатель был 47%.

С 2026 года выпускники учреждений СПО смогут поступать в вуз без учета результатов ЕГЭ только на те специальности, по которым они уже получили предыдущее образование. Соответствующий приказ Минобрнауки был опубликован на портале правовых актов в ноябре 2025 года.

 

