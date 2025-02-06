Путин призвал не набирать в вузы абитуриентов по ненужным специальностям
Президент России Владимир Путин поручил правительству начать изменение порядка приема на обучение и исключить образовательные программы, не отвечающие потребностям экономики страны. Об этом он заявил во время заседания Совета по науке и образованию.
«Следует исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда», — сказал глава государства.
Он также заявил о недопустимости обучения подобным профессиям в непрофильных вузах и их филиалах.
«Очень низкий уровень подготовки специалистов, который в конечном итоге и не нужен никому», — отметил президент.
Путин также подчеркнул необходимость расширения практического обучения в высших учебных заведениях, уделяя больше внимания современным методам проектирования и конструирования, востребованным на производстве.
Он указал на необходимость обновления школьных программ по математике и естественным наукам и поручил сделать учебный материал более понятным и интересным для учеников, сбалансировав его объем.
Он отметил, что техническое образование в России должно быть прежде всего фундаментальным, а необходимая база знаний по математике и естественным наукам закладывается уже в 5–9-х классах, что, по оценкам экспертов, является «важнейшим периодом для подготовки будущих специалистов». Однако многие теряют интерес к этим наукам еще в самом начале обучения.
В текущем учебном году по поручению Путина в школы вернулось черчение в качестве отдельного предмета. Это решение вошло в перечень мер, необходимых для «укрепления кадрового потенциала промышленности».
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