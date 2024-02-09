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«Пощекотавшую» монумент «Родина-мать» девушку отправили в СИЗО

Суд арестовал «пощекотавшую» монумент «Родина-мать» жительницу Самары
Жительницу Самары отправили в СИЗО до 9 марта из-за видео, на котором она «щекочет» монумент «Родина-мать». Девушке грозит до пяти лет лишения свободы по статье о реабилитации нацизма
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Центральный районный суд Волгограда арестовал 23-летнюю жительницу Самары по делу о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

«Фигурантка водворена в следственный изолятор до 9 марта 2024 года», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма). Максимальное наказание по данной статье предусматривает пять лет лишения свободы.

Поводом для уголовного дела стало видео, снятое в июле 2023 года и опубликованное на страницах девушки в соцсетях. Его ракурс создает впечатление, будто девушка «щекочет» монумент «Родина-мать», сообщали в волгоградской прокуратуре. В СК сочли, что жительница Самары «осуществила безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».

В СК также сообщили о ее попытках скрыться от следствия, после отъезда из России девушку объявляли в розыск. По данным следователей, 9 февраля она вернулась в страну, ее задержали в аэропорту Москвы и предъявили обвинение.

Сама девушка в комментарии «Газете.ru» говорила, что «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны». Она извинилась за видео, признала, что «сглупила», и заявила, что раскаивается в содеянном.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press
Ранее в Санкт-Петербурге арестовали россиянина с гражданством США по статье о реабилитации нацизма. Поводом стала его публикация в «Одноклассниках» изображения георгиевской ленты с подписью, содержащей брань. В суде сочли, что мужчина сделал это, «достоверно зная, что георгиевская лента является символом воинской доблести и славы».

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Юлия Овчинникова
Россия Волгоград Родина-мать Следственный комитет суд арест
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