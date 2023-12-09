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Политика ,  
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Гражданина России и США арестовали из-за поста с георгиевской лентой

Россиянина с гражданством США арестовали из-за поста с георгиевской лентой
В Петербурге арестовали россиянина с гражданством США по обвинению в реабилитации нацизма из-за постов с георгиевской ленточкой и подписями. Ему может грозить до пяти лет колонии
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Юрий Малев (Фото: МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство о заключении под стражу россиянина с гражданством США Юрия Малева по ч. 4 ст. 354.1 УК (реабилитация нацизма с использованием интернета), сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.

Малев 8 июня прошлого года разместил на своей странице в «Одноклассниках» изображение георгиевской ленточки с подписью, содержащей брань, говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина сделал это, «достоверно зная, что георгиевская лента является символом воинской доблести и славы».

8 мая этого года на его странице появилось изображение трупа с надписью о ленточке. По версии обвинения, тем самым Малев «выразил явное неуважение к обществу и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, являющееся оскорблением памяти о Великой Отечественной войне, а также защитников Отечества и их чувств, унижением чести и достоинства ветеранов».

Малева задержали накануне, в тот же день предъявили обвинение. Он признал вину частично. Сторона защиты настаивала, что для него можно избрать меру пресечения мягче, например домашний арест, подписку о невыезде или запрет определенных действий. В качестве аргументов Малев и защитник ссылались на состояние здоровья обвиняемого, положительную характеристику от родственницы и предоставленные защитой документы.

Суд отправил его под арест до 7 февраля. По статье о реабилитации нацизма Малеву может грозить до пяти лет заключения.

В Молдавии оштрафовали граждан за ношение георгиевской ленты
Политика
Фото:Максим Коротченко / ТАСС

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

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Уголовная ответственность за осквернение георгиевской ленты в России введена в конце декабря прошлого года. Тогда президент Владимир Путин подписал закон о ее статусе, по которому георгиевская лента приравнивалась к символам воинской славы России.

В то же время ряд европейских стран на законодательном уровне запретили использовать георгиевские ленты, в том числе в ходе празднования Дня Победы. Среди запретивших Украина, Литва, Латвия, Эстония и Молдавия, а также ряд федеральных земель Германии.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
георгиевская лента реабилитация нацизма арест Санкт-Петербург

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