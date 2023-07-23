В Волгограде на девушку завели дело об осквернении «Родины-матери»

Монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Прокуратура Волгоградской области завела уголовное дело на 23-летнюю жительницу Самары об осквернении монумента «Родина-мать зовет», сообщает пресс-служба ведомства.

Девушку подозревают в преступлению по ч. 1 ст. 244 УК (осквернение мест захоронения). По данным прокуратуры, на Мамаевом кургане она совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», записав их на видео и опубликовав в интернете. Ракурс на видео подобран так, будто девушка «трогает» скульптуру «Родины-матери» за грудь.

Как рассказала жительница Самары Алена Агафонова «Газете.ru», она «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны». «Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны», — сказала Агафонова. Она отметила, что «сглупила» и раскаивается в содеянном.