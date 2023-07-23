В Волгограде на девушку завели дело об осквернении «Родины-матери»
Прокуратура Волгоградской области завела уголовное дело на 23-летнюю жительницу Самары об осквернении монумента «Родина-мать зовет», сообщает пресс-служба ведомства.
Девушку подозревают в преступлению по ч. 1 ст. 244 УК (осквернение мест захоронения). По данным прокуратуры, на Мамаевом кургане она совершила «циничные, пренебрегающие нормами морали и нравственности действия», записав их на видео и опубликовав в интернете. Ракурс на видео подобран так, будто девушка «трогает» скульптуру «Родины-матери» за грудь.
Как рассказала жительница Самары Алена Агафонова «Газете.ru», она «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны». «Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны», — сказала Агафонова. Она отметила, что «сглупила» и раскаивается в содеянном.
«Родина-мать зовет» является одним из самых высоких монументов в мире: общая высота памятника достигает 85 м. Монумент был полностью выполнен из железобетона. Скульптура возводилась в 1959–1967 годах в рамках мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» и является второй частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.
Сталинградская битва считается переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Она началась 19 ноября 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.