СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать»

Поводом для возбуждения дела стало видео, снятое на Мамаевом кургане, которое девушка выложила в соцсетях. Девушка заявила, что не хотела никого оскорбить и извинилась

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Полицейские задержали в аэропорту Москвы 23-летнюю жительницу Самары, на которую завели уголовное дело об осквернении монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Волгоградской области.

В ведомстве рассказали, что в июле 2023 года девушка на территории Мамаева кургана записала у подножия монумента «Родина-мать зовет» видео, на котором «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны». Ролик она опубликовала в соцсетях.

На девушку завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). По версии СК, пытаясь скрыться от следствия, фигурантка покинула Россию, ее объявили в розыск. Девушку задержали в московском аэропорту сразу же после возвращения в страну. Ей предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее волгоградская прокуратура сообщила, что девушка записала видео с таким ракурсом, будто она «щекочет» скульптуру «Родины-матери». Ведомство заявило о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК). Издание V1 уточнило, что девушку зовут Алена Агафонова.

Она рассказала «Газете.ru», что «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны». «Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны», — сказала она. Девушка отметила, что «сглупила» и раскаивается в содеянном.

Это не первый случай возбуждения уголовного дела из-за видео, снятого у подножия «Родины-матери». В феврале 2021 года дело по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК) завели на 20-летнего жителя Волгоградской области Кирилла Ежова, который выложил в TikTok видео, где танцует полуобнаженным на фоне монумента. По данным V1, после задержания Ежова отчислили из вуза. Спустя два года дело в отношении него прекратили, сообщила изданию его адвокат.