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СК сообщил о задержании девушки, «пощекотавшей» «Родину-мать»

СК: в Москве задержали девушку, «пощекотавшую» «Родину-мать» в Волгограде
Поводом для возбуждения дела стало видео, снятое на Мамаевом кургане, которое девушка выложила в соцсетях. Девушка заявила, что не хотела никого оскорбить и извинилась
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Полицейские задержали в аэропорту Москвы 23-летнюю жительницу Самары, на которую завели уголовное дело об осквернении монумента «Родина-мать зовет» в Волгограде. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Волгоградской области.

В ведомстве рассказали, что в июле 2023 года девушка на территории Мамаева кургана записала у подножия монумента «Родина-мать зовет» видео, на котором «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны». Ролик она опубликовала в соцсетях.

На девушку завели уголовное дело по статье о реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК, максимальное наказание — пять лет лишения свободы). По версии СК, пытаясь скрыться от следствия, фигурантка покинула Россию, ее объявили в розыск. Девушку задержали в московском аэропорту сразу же после возвращения в страну. Ей предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Ранее волгоградская прокуратура сообщила, что девушка записала видео с таким ракурсом, будто она «щекочет» скульптуру «Родины-матери». Ведомство заявило о возбуждении уголовного дела по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК). Издание V1 уточнило, что девушку зовут Алена Агафонова.

Она рассказала «Газете.ru», что «ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-матерью» и бойцами Великой Отечественной войны». «Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны», — сказала она. Девушка отметила, что «сглупила» и раскаивается в содеянном.

Это не первый случай возбуждения уголовного дела из-за видео, снятого у подножия «Родины-матери». В феврале 2021 года дело по статье об осквернении мест захоронения (ч. 1 ст. 244 УК) завели на 20-летнего жителя Волгоградской области Кирилла Ежова, который выложил в TikTok видео, где танцует полуобнаженным на фоне монумента. По данным V1, после задержания Ежова отчислили из вуза. Спустя два года дело в отношении него прекратили, сообщила изданию его адвокат.

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«Родина-мать зовет» — один из самых высоких монументов в мире: общая высота памятника достигает 85 м. Монумент был полностью выполнен из железобетона. Скульптура возводилась в 1959–1967 годах в рамках мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» и является второй частью триптиха, состоящего также из монументов «Тыл — фронту» в Магнитогорске и «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке.

Сталинградская битва считается переломным моментом в истории Великой Отечественной войны. Она началась 19 ноября 1942 года и завершилась 2 февраля 1943-го.

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Яна Ломакина
Следственный комитет Волгоград задержание Родина-мать
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