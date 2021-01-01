Суд оштрафовал жителя Самары за кепку с изображением конопли

Куйбышевский районный суд Самары оштрафовал местного жителя Алмасбека Айдарова на 4 тыс. руб. за ношение кепки с изображением конопли. Об этом сообщается на сайте суда.

В постановлении суда сказано, что полицейские заметили Айдарова в сквере имени Куйбышева в Самаре вечером 17 сентября. На голове у него «была надета бейсболка черного цвета с эмблемой конопли».

«Согласно Заключению доцента кафедры экологии, ботаники и охраны природы Самарского университета от 7 октября 2020 года, изображение на кепке относится к изображению листа конопли посевной, которая является наркотическим растением», — говорится в заявлении суда.

После изучения материалов дела суд признал Айдарова виновным в пропаганде наркотических средств (ст. 6.13 ч. 1 КоАП России) и оштрафовал его на 4 тыс. руб. На заседание мужчина не явился.

В мае 2018 года суд в Москве оштрафовал ресторан на 840 тыс. руб. за пропаганду наркотических веществ. Тогда прокуратура и суд сочли нарушением закона размещение в барной карте рисунков листьев конопли и их текстового описания.