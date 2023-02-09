Минздрав: число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до семи человек

В Новосибирске нашли тела еще двух погибших при взрыве газа в пятиэтажке

После взрыва газа в доме произошло обрушение подъезда. Всего найдены тела семи погибших, 11 человек пострадали. Двоих уже выписали из больницы, еще двое — в реанимации

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома после взрыва газа в Новосибирске выросло до семи человек, сообщил областной минздрав в телеграм-канале.

«Под завалами нашли еще одного погибшего. Это женщина 40 лет. Двоих пострадавших выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек. Двое — в тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Ранее там заявили, что обнаружено тело еще одной погибшей — 80-летней женщины.

Взрыв газа в пятиэтажном доме по улице Линейной, 39, произошел утром 9 февраля. Начался пожар; подъезд, в котором произошел хлопок, обрушился.

Областное МЧС сообщает, что открытое горение ликвидировали в 9:20 по местному времени (5:40 мск). Спасатели ведут разбор завалов. Жителей дома эвакуировали в школу, на ночь их разместят в гостинице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Губернатор региона Андрей Травников сообщил, что жильцам дома приобретут новые квартиры за счет областного бюджета, для временного расселения им предоставят жилплощадь из маневренного жилого фонда.