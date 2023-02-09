Число жертв взрыва газа в пятиэтажке в Новосибирске увеличилось до двух

Число жертв взрыва газа в Новосибирске увеличилось до двух

Мэр Анатолий Локоть сообщил, что госпитализированы 11 человек. Сейчас ищут еще столько же, прописанных в доме

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Новосибирске увеличилось до двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы. О двух жертвах также сообщает телеграм-канал «112».

По словам мэра города Анатолия Локтя, госпитализированы 11 человек. Сейчас ищут 11 человек, прописанных в доме, рассказал он журналистам. Всего там прописаны 117 человек, но часть квартир сдавалась в наем.

Изначально сообщалось о двух погибших, затем начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов уточнил, что одного из считавшихся погибшими удалось откачать. Он также говорил о восьми пострадавших. Под завалами могут находиться три человека, не исключал Орлов.

Власти Новосибирска собираются выплатить по 100 тыс. руб. тем, кто лишился квартир из-за взрыва, сказал Локоть.

Как сообщали в МЧС, при взрыве газа в пятиэтажке в Заельцовском районе Новосибирска обрушился один из подъездов. С третьего по пятый этажи возник пожар, огнем было охвачено 300 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано. Из дома эвакуировали 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

7 февраля произошел взрыв газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, тогда также обрушился подъезд. Погибли восемь человек, еще четверо пострадали, сообщали в СК.