СК подтвердил гибель восьми человек при взрыве газа в Тульской области

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Спасатели извлекли из-под завалов дома, который частично обрушился в городе Ефремов в Тульской области, тело еще одной женщины, сообщил СК.

Число погибших увеличилось до восьми. Днем 8 февраля ведомство сообщало о семи жертвах. Позже «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона писало, что погибло восемь человек.

Еще четыре человека пострадали, уточнили в СК. Двое из них находятся в больнице, сообщал министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков. Их состояние он назвал стабильным.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошел 7 февраля. В результате обрушился подъезд. По информации ТАСС, полностью или частично были разрушены 20 квартир.

Губернатор области Алексей Дюмин создал в регионе оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. В пресс-службе аппарата правительства Тульской области РБК сообщили, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим — по 500 тыс. Каждому, кто потерял имущество, выплатят по 150 тыс. руб. (такая сумма предусмотрена для каждого члена семьи). Деньги начнут выплачивать 9 февраля. Погибших похоронят за счет государства, расходы возьмет на себя правительство региона.

Жителей дома после аварии направили в пункты временного размещения, сообщил глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев. По его словам, им предоставили питание и предметы первой необходимости.

Сейчас специалисты обследуют дом, где произошел взрыв, чтобы принять решения о дальнейших действиях, рассказала зампред правительства Тульской области Элеонора Шевченко. Дюмин поручил переселить жителей дома, если выяснится, что существует угроза обрушения.

После обрушения части дома Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). За совершение этого преступления грозит до десяти лет лишения свободы.