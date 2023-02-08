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СК подтвердил гибель восьми человек при взрыве газа в Тульской области

СК: тело восьмого человека извлекли из-под завалов дома в Тульской области
Фото: sledcom_press / Telegram
Фото: sledcom_press / Telegram

Спасатели извлекли из-под завалов дома, который частично обрушился в городе Ефремов в Тульской области, тело еще одной женщины, сообщил СК.

Число погибших увеличилось до восьми. Днем 8 февраля ведомство сообщало о семи жертвах. Позже «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона писало, что погибло восемь человек.

Еще четыре человека пострадали, уточнили в СК. Двое из них находятся в больнице, сообщал министр здравоохранения Тульской области Дмитрий Марков. Их состояние он назвал стабильным.

Взрыв газа в пятиэтажном доме в Ефремове произошел 7 февраля. В результате обрушился подъезд. По информации ТАСС, полностью или частично были разрушены 20 квартир.

Губернатор области Алексей Дюмин создал в регионе оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. В пресс-службе аппарата правительства Тульской области РБК сообщили, что семьям погибших выплатят по 1 млн руб., а пострадавшим — по 500 тыс. Каждому, кто потерял имущество, выплатят по 150 тыс. руб. (такая сумма предусмотрена для каждого члена семьи). Деньги начнут выплачивать 9 февраля. Погибших похоронят за счет государства, расходы возьмет на себя правительство региона.

Жителей дома после аварии направили в пункты временного размещения, сообщил глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев. По его словам, им предоставили питание и предметы первой необходимости.

Сейчас специалисты обследуют дом, где произошел взрыв, чтобы принять решения о дальнейших действиях, рассказала зампред правительства Тульской области Элеонора Шевченко. Дюмин поручил переселить жителей дома, если выяснится, что существует угроза обрушения.

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После обрушения части дома Следственный комитет завел уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). За совершение этого преступления грозит до десяти лет лишения свободы.

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