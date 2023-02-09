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Спасатели уточнили данные по погибшим при взрыве газа в Новосибирске

В Новосибирске спасли одного из считавшихся погибшим при взрыве газа
Ранее сообщалось о двух погибших. В МЧС уточнили, что на данный момент один человек погиб, еще восемь пострадали. Около 30 квартир были повреждены при взрыве газа и пожаре

Одного из считавшихся погибшим при взрыве газа в пятиэтажке в Новосибирске спасли, сообщил журналистам начальник ГУ МЧС по области Виктор Орлов, его слова приводит ТАСС.

«Одного откачали в больнице № 34», — сказал он. Ранее сообщалось о двух погибших.

Спасатели также вытащили женщину из-под завалов дома, сообщает МЧС России. Ее обнаружили во время разбора завалов в подвале, с помощью автолестницы сдвинули плиту и достали пострадавшую. Женщину госпитализировали. Под обломками могут находиться не менее трех человек, сообщил Орлов. Он уточнил, что на данный момент один человек погиб, еще восемь получили травмы. Около 30 квартир повреждены при взрыве и пожаре.

Как сообщали в МЧС, в результате взрыва пятиэтажного дома в Заельцовском районе Новосибирска обрушился один из подъездов. С третьего по пятый этажи возник пожар на площади 300 кв. м. На данный момент открытое горение ликвидировано. Из дома эвакуировали 50 человек.

В СК по региону говорили, что при взрыве произошло частичное обрушение двух подъездов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Елена Чернышова
взрыв газа Новосибирск
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