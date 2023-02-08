Семья россиян из четырех человек оказалась под завалами в Турции

Российская семья из четырех человек оказалась под завалами в Турции

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Семья россиян из четырех человек оказалась под завалами после землетрясения в Турции, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Об этом также писал МК.

По данным издания, под обломками находится семья москвичей — супруги с несовершеннолетними детьми четырех и двух с половиной лет. По словам их знакомых, россияне провели там почти двое суток на холоде без еды и воды.

Собеседник агентства сообщил, что «шансы их спасти есть».

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