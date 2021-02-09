Серебренников подтвердил увольнение из «Гоголь-центра» словами о свободе

Кирилл Серебренников (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Режиссер Кирилл Серебренников разместил в Instagram фотографию уведомления от департамента культуры Москвы о том, что контракт с ним как с худруком «Гоголь-центра» истекает 25 февраля.

«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. Гоголь-центр как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее, всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей. Постарайтесь сделать так, чтоб театр оставался живым, а свобода была необходимой для вас. И не надо унывать. В унынии нет ни жизни, ни свободы. Вы знаете, что надо делать. Всем — мир и любовь», — написал режиссер.

3 февраля ТАСС со ссылкой на осведомленный источник сообщал, что департамент культуры Москвы не будет продлевать контракт с Серебренниковым.

Материал дополняется.