Серебренников заявил об отсутствии денег на компенсацию для Минкультуры

Речь идет о 129 млн руб., которые Мещанский суд взыскал с режиссера и других фигурантов дела по иску министерства. Он подчеркнул, что не согласен с приговором, и не исключил, что «обстоятельства изменятся» и его оправдают

Кирилл Серебренников (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в интервью The Hollywood Reporter заявил, что у него нет денег, которые он вместе с другими фигурантами дела «Седьмой студии» должен выплатить по иску об ущербе Министерству культуры.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Серебренников свободно передвигаться, режиссер заявил, что у него есть возможность уехать из Москвы в какое-либо другое место в России. «Но я не могу уехать из страны, пока не выплачу Министерству культуры много денег, которых у меня точно нет», — добавил он.

Режиссер отметил, что не помнит точной суммы в рублях, которую взыскал суд, но отметил, что речь идет «почти о $2 млн». По словам Серебренникова, театральные деятели из разных стран, в том числе Австрии, Германии и Франции, писали ему о том, что начали собирать деньги, чтобы оказать ему помощь.

Он также заявил, что не разбирается в финансовых вопросах и на протяжении всей карьеры старался держаться от них подальше.