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Дело Серебренникова ,  
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Серебренников заявил об отсутствии денег на компенсацию для Минкультуры

Речь идет о 129 млн руб., которые Мещанский суд взыскал с режиссера и других фигурантов дела по иску министерства. Он подчеркнул, что не согласен с приговором, и не исключил, что «обстоятельства изменятся» и его оправдают
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Режиссер, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников в интервью The Hollywood Reporter заявил, что у него нет денег, которые он вместе с другими фигурантами дела «Седьмой студии» должен выплатить по иску об ущербе Министерству культуры.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Серебренников свободно передвигаться, режиссер заявил, что у него есть возможность уехать из Москвы в какое-либо другое место в России. «Но я не могу уехать из страны, пока не выплачу Министерству культуры много денег, которых у меня точно нет», — добавил он.

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Режиссер отметил, что не помнит точной суммы в рублях, которую взыскал суд, но отметил, что речь идет «почти о $2 млн». По словам Серебренникова, театральные деятели из разных стран, в том числе Австрии, Германии и Франции, писали ему о том, что начали собирать деньги, чтобы оказать ему помощь.

Он также заявил, что не разбирается в финансовых вопросах и на протяжении всей карьеры старался держаться от них подальше.

Серебренников подчеркнул, что не согласен с вынесенным приговором. «Я не вор, не мошенник. <...> Я уверен, что когда-нибудь обстоятельства изменятся, будет вынесен оправдательный приговор. Но это вопрос времени», — заявил он.

Действующие лица: какие сроки получили фигуранты дела «Седьмой студии»
Фотогалерея 
<p>Серебренников признан виновным в преступном сговоре и хищении 129 млн руб., выделенных на реализацию проекта &laquo;Платформа&raquo;. Из обвинения исключено указание на нарушение руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; одной из норм закона &laquo;о защите конкуренции&raquo;. Режиссер приговорен к трем годам лишения свободы условно. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб. Его квартира в Берлине и автомобиль Toyota будут под арестом до погашения штрафа.</p> <p>По версии следствия, сотрудники АНО &laquo;Седьмая студия&raquo; во главе с Серебренниковым в 2011&ndash;2014 годах похитили 129 млн из госсубсидии (в общем объеме около 216 млн руб.), которая была веделена Минкультуры на развитие проекта по популяризации современного искусства &laquo;Платформа&raquo;. Деньги начали расхищаться руководителями &laquo;Седьмой студии&raquo; сразу после того, как они получили субсидию, решил суд.</p> <p>Сумма ущерба была уменьшена до 129 млн руб. после ряда экспертиз, хотя вторая из трех указывала, что &laquo;Платформа&raquo; недополучила необходимых на реализацию проекта средств, но все&nbsp;же была реализована, соответственно, хищения не могли быть совершены. Эта экспертиза судом была признана недопустимым доказательством, так как ее авторы&nbsp;&mdash; Марина Андрейкина и Видмантас Силюнас&nbsp;&mdash; &laquo;высказывали заинтересованность в определенном исходе дела&raquo;, говорится в тексте приговора.</p> <p>Как начиналось &laquo;театральное дело&raquo;, можно прочитать <a href="https://www.rbc.ru/newspaper/2019/04/09/5cab4ee49a7947d60189b696">здесь</a>​</p>

Серебренников и другие фигуранты обвинялись в хищении 129 млн руб. из госсубсидии общим объемом в 216 млн руб., выделенной на реализацию проекта в области современного искусства «Платформа». По версии следствия, они создавали «устойчивую преступную группу» и обналичивали деньги через фиктивные договоры с подставными лицами, а затем использовали по своему усмотрению.

26 июня Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова к трем годам условно и назначил ему штраф 800 тыс. руб. Условнные сроки и штрафы также получили бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и продюсер Алексей Малобродский. Еще одному фигуранту дела — экс-начальнику департамента господдержки Минкультуры Софье Апфельбаум — переквалифицировали обвинение с мошенничества на халатность, суд освободил ее от наказания. Кроме того, суд постановил взыскать с Серебренникова, Итина и Малобродского 129 млн руб. по иску Минкультуры.

30 июня приговор был вынесен бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Она получила два года и три месяца колонии, но суд освободил женщину от наказания, так как та фактически уже отбыла этот срок под стражей и домашним арестом. Масляева единственная из всех фигурантов признала вину, она заключила досудебное соглашеие со следствием, ее дело выделили в отдельное производство.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Кирилл Серебренников, Минкультуры
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