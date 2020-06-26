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Дело Серебренникова ,  
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Ахеджакова назвала запугиванием дело «Седьмой студии»

Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Власти использовали дело «Седьмой студии», чьи сотрудники признаны виновными в хищении государственных средств, чтобы запугать деятелей культуры. Об этом заявила РБК советская и российская актриса Лия Ахеджакова.

«Они нас всех запугали, чтобы мы знали — «имейте в виду, вот так с вами будет, чуть что вякните, где не то скажете, против нас пойдете, будет так», — сказала она.

По ее словам, Министерство культуры переступало через законы, которые само выпускало. «Надо расследовать теперь поведение Министерства культуры этого», — сказала она.

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Оглашение приговора Кириллу Серебренникову

25 июня Мещанский суд Москвы признал сотрудников студии виновными в хищении 129 млн руб., выделенных Минкультуры на популяризацию современного искусства. Фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова, приговорили к условным срокам и штрафам. Исключение составила экс-начальник департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, ей назначили только штраф, от уплаты которого освободили за истечением срока давности.

Суд также удовлетворил иск Минкультуры к фигурантам дела «Седьмой студии» и постановил взыскать 129 млн руб. с Серебренникова, Малобродского и Итина. Малобродскому и Итину также запретили на три года занимать административно-хозяйственные должности в государственных учреждениях культуры.

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Фигуранты дела и их защита утверждали, что все средства были израсходованы по целевому назначению, несмотря на то что отчетность студии действительно находилась в плохом состоянии. Серебренников после оглашения приговора призвал «бороться за правду».

Теги: «Седьмая студия», Кирилл Серебренников, Лия Ахеджакова, Минкультуры, новости
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