Ахеджакова назвала запугиванием дело «Седьмой студии»

Лия Ахеджакова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Власти использовали дело «Седьмой студии», чьи сотрудники признаны виновными в хищении государственных средств, чтобы запугать деятелей культуры. Об этом заявила РБК советская и российская актриса Лия Ахеджакова.

«Они нас всех запугали, чтобы мы знали — «имейте в виду, вот так с вами будет, чуть что вякните, где не то скажете, против нас пойдете, будет так», — сказала она.

По ее словам, Министерство культуры переступало через законы, которые само выпускало. «Надо расследовать теперь поведение Министерства культуры этого», — сказала она.

25 июня Мещанский суд Москвы признал сотрудников студии виновными в хищении 129 млн руб., выделенных Минкультуры на популяризацию современного искусства. Фигурантов дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова, приговорили к условным срокам и штрафам. Исключение составила экс-начальник департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, ей назначили только штраф, от уплаты которого освободили за истечением срока давности.