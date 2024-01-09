Воробьев допустил строительство новой котельной после аварии в Климовске

В микрорайоне Подольска вернули тепло уже в более 120 домов из 173, а завтра начнут подключать школы и детские сады, сказал губернатор. Ранее он пообещал, что отопление во всех домах восстановят до утра 10 января

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Сейчас рассматривается возможность строительства новой котельной в подмосковном Климовске, которая будет обеспечивать теплом весь микрорайон, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Я дал команду рассмотреть возможность возведения альтернативной котельной, чтобы в Климовске мы не зависели только от одной. Поэтому рассматриваем резервный вариант, несмотря на то, что котельная патронного завода, которая теперь будет находиться в нашей собственности, имеет запас прочности. Мы лучше проработаем дополнительную возможность, чтобы закрыть тему с теплоснабжением», — сказал глава региона.

По его словам, в Климовске запустили тепло уже в более 120 домов (из 173), а завтра начнут подключать школы и детские сады.

Также Воробьев сообщил о поручении разобраться с тарифообразованием в городе. «До объединения в Подольский городской округ здесь была самая дорогая вода в Московской области. И сейчас жители мне говорили, что тариф в Климовске выше, чем в Подольске. Мы обязательно все проверим и предложим специальные тарифы для вашего микрорайона», — рассказал губернатор.

В подмосковном Подольске 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной «Климовского специализированного патронного завода» (КСПЗ), которая обеспечивает теплом жителей микрорайона Климовск.

В результате без отопления при 20-градусных морозах остались 173 дома. Жители Климовска рассказывали РБК, что вынуждены спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой. Подольский мэр Григорий Артамонов объяснял увеличение сроков устранения неполадок тем, что КСПЗ — режимный объект.

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Помимо Подольска и Климовска, на перебои с подачей тепла жаловались также жители Химок, Солнечногорского и Раменского районов.

Прокуратура Московской области начала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с «перебоями в предоставлении коммунальных услуг» на территории региона. В организации, обслуживающей котельную, прошли обыски, ее руководство допросили. Следователи завели несколько уголовных дел, задержаны начальник котельной и гендиректор завода, а также замглавы Подольской администрации. «Ростех» сообщил, что подготовил обращение к Путину о готовности взять под полный контроль ЗАО «КСПЗ». Представитель госкорпорации уточнил РБК, что сейчас ей принадлежит около 30% акций предприятия.

Воробьев пообещал, что отопление во всех домах Климовска восстановят до утра 10 января. По его словам, для стабилизации ситуации с теплоснабжением в Подольске нужно инвестировать «миллиарды рублей» в сферу ЖКХ.