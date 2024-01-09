Воробьев: для стабилизации после ЧП с отоплением в Подольске нужны миллиарды

Воробьев заявил, что после ЧП с отоплением в Подольске нужны миллиарды

Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости инвестировать «миллиарды рублей» в сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подмосковном Подольске, передает телеканал «Россия 1».

«Мы должны все довести до ума. Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию», — заявил губернатор Подмосковья.

Материал дополняется