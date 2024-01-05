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Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье

Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье
Сюжет
Новости Москвы
В Москве и Московской области установились аномальные морозы, у жителей нескольких районов Подмосковья отключили подачу тепла из-за прорывов на теплотрассе. В подольскую больницу привезли тепловые пушки
Фото: GrArtamonov / Telegram
Фото: GrArtamonov / Telegram

Прокуратура Московской области начала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с «перебоями в предоставлении коммунальных услуг» на территории региона, сообщается на сайте ведомства.

«В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.

В прокуратуре не уточнили, где именно возникли перебои и сколько человек они затронули.

В Подольске произошел прорыв на теплотрассе, обнаружены три утечки, ремонт замедляется из-за режимного статуса объекта, объяснил мэр Григорий Артамонов. Он пообещал доставить в клиническую больницу города тепловые пушки для поддержания тепла и признал, что «понимает справедливое возмущение жителей». В микрорайоне Климовск власти организовывают пункты обогрева. «Запустили котел ЗАО «КСПЗ». В ходе его работы выявлены технические неполадки. Специалисты на месте, занимаются устранением неисправностей», — написал Артамонов утром 5 января. В Климовске без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8–19 градусов тепла, пишет Baza.

РБК направил запрос в ПАО «Мосэнерго», обратился за комментарием в пресс-службы губернатора Московской области, администрации городского округа Подольск и ПАО «МОЭК».

В Московской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально холодных температур и гололедицы. В столице и Подмосковье установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В ночь на Рождество столбик термометра достигнет минус 20 градусов, днем — минус 18.

На перебои с подачей тепла пожаловались также жители Химок, Солнечногорского и Раменского районов, пишет MSK1.

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Телеграм-канал Baza сообщает о лопнувших подъездных батареях в Химках, Балашихе и Люберцах, о перебоях с подачей тепла в этих районах пишет и Mash.

Накануне, 4 января, около 40 домов на северо-востоке Москвы остались без отопления из-за крупного пожара на трансформаторной подстанции.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
Московская область морозы отопление Подольск
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