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Воробьев назвал дату полного восстановления отопления в Климовске

Губернатор Воробьев: отопление в Климовске восстановят к утру 10 января
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Отопление во все дома микрорайона Климовск в Подольске планируют подать до утра 10 января, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».

«На момент нашего разговора уже порядка 125–130 [домов], квартиры которых уже отапливаются. <...> Мы до завтрашнего утра [10 января] запустим все отопление», — цитирует его ТАСС. Воробьев добавил, что 10 января протестируют также запуск тепла в детские сады и школы.

Оставшимся без тепла жителям Подольска предложили временное жилье
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Люди в пункте временного размещения

В подмосковном Подольске 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ), которая обеспечивает теплом жителей микрорайона Климовск.

В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители 173 домов. Жители Климовска рассказали РБК, что вынуждены спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой.

В микрорайоне открыли пункты временного размещения, детей из Климовска направили в оздоровительный лагерь в Наро-Фоминске.

По решению российского президента Владимира Путина КСПЗ национализируют.

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Теги
Подольск Московская область отопление
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