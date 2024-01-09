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Воробьев и Сальдо доложили Путину о перебоях со светом и отоплением

Путин заслушал доклады Воробьева и Сальдо о перебоях со светом и отоплением
В Московской области произошел перебой в подаче отопления, в Подольске без него остались 173 дома. В Херсонской области пять муниципальных округов обесточены из-за обрыва проводов в связи с перепадом температур
Андрей Воробьев на встрече с жителями Климовска
Андрей Воробьев на встрече с жителями Климовска (Фото: Пресс-служба губернатора Московской области)

Президент Владимир Путин по телефону выслушал доклады от двух губернаторов — московского Андрея Воробьева и херсонского Владимира Сальдо — по поводу перебоев с отоплением и электроснабжением, сообщается на сайте Кремля.

«По результатам доклада глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании «Россети» продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения», — сказано в сообщении.

В Подольске ввели локальный режим ЧС из-за отсутствия отопления
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В подмосковном Подольске 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»). В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители 173 домов микрорайона Климовск. В ночь на 9 января правительство Московской области сообщило, что подача отопления восстановлена в 69 домах, в 36 из них отапливаются уже все квартиры.

Жители Климовска рассказывали РБК, что были вынуждены спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой. Из-за того, что время подключения отопления было неизвестно, они не покидали квартиры, опасаясь, выдержат ли трубы нагрузку.

Как сообщил Воробьев 8 января, пострадавшие жители Климовска не будут платить за отопление за январь. Он также пообещал, что им компенсируют затраты на электроэнергию «по декабрьскому платежу», это произойдет автоматически.

Часть Херсонской области осталась без света из-за аварии на электросетях
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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

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Воробьев также указывал, что котельную, на которой произошла авария, передадут из частной собственности в муниципальную. Кроме того, отмечал губернатор, с объекта сняли особый режим, так как она находилась на территории завода с режимным статусом, что не давало доступа к ней местным властям.

Сальдо 8 января сообщил, что из-за прекращения подачи электроэнергии со стороны Мелитополя (Запорожская область) в Херсонской области оказались обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Кроме того, там не работают телевидение и радио.

Херсонский губернатор в разговоре с Путиным объяснил, что из-за резкого перепада температур произошел обрыв проводов, что и привело к прекращению подачи электричества.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин Владимир Сальдо Андрей Воробьев Подольск Херсонская область
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