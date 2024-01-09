Путин заслушал доклады Воробьева и Сальдо о перебоях со светом и отоплением

Воробьев и Сальдо доложили Путину о перебоях со светом и отоплением

В Московской области произошел перебой в подаче отопления, в Подольске без него остались 173 дома. В Херсонской области пять муниципальных округов обесточены из-за обрыва проводов в связи с перепадом температур

Андрей Воробьев на встрече с жителями Климовска (Фото: Пресс-служба губернатора Московской области)

Президент Владимир Путин по телефону выслушал доклады от двух губернаторов — московского Андрея Воробьева и херсонского Владимира Сальдо — по поводу перебоев с отоплением и электроснабжением, сообщается на сайте Кремля.

«По результатам доклада глава государства дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании «Россети» продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения», — сказано в сообщении.

В подмосковном Подольске 4 января произошел прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» («КСПЗ»). В результате без отопления при 20-градусных морозах остались жители 173 домов микрорайона Климовск. В ночь на 9 января правительство Московской области сообщило, что подача отопления восстановлена в 69 домах, в 36 из них отапливаются уже все квартиры.

Жители Климовска рассказывали РБК, что были вынуждены спать в теплой одежде и пользоваться холодной водой. Из-за того, что время подключения отопления было неизвестно, они не покидали квартиры, опасаясь, выдержат ли трубы нагрузку.

Как сообщил Воробьев 8 января, пострадавшие жители Климовска не будут платить за отопление за январь. Он также пообещал, что им компенсируют затраты на электроэнергию «по декабрьскому платежу», это произойдет автоматически.

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Воробьев также указывал, что котельную, на которой произошла авария, передадут из частной собственности в муниципальную. Кроме того, отмечал губернатор, с объекта сняли особый режим, так как она находилась на территории завода с режимным статусом, что не давало доступа к ней местным властям.

Сальдо 8 января сообщил, что из-за прекращения подачи электроэнергии со стороны Мелитополя (Запорожская область) в Херсонской области оказались обесточены Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Кроме того, там не работают телевидение и радио.

Херсонский губернатор в разговоре с Путиным объяснил, что из-за резкого перепада температур произошел обрыв проводов, что и привело к прекращению подачи электричества.