Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 62,58 (+0,05) Quote, 13:19
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 69,69 (+0,01) Quote, 13:19
В ЛНР приняли закон о границе самопровозглашенной республики Политика, 16:47 Умные заводы: как интернет вещей спасает производство Pro, 16:34 Российские виноделы впервые получили собственное регулирование Бизнес, 16:34 СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии Общество, 16:29 Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса Политика, 16:26 Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора Общество, 16:24 АСВ потребовало с экс-руководителей Татфондбанка 141 млрд руб. Финансы, 16:21 Телеканал объявил расписание футбольного турнира «Матч Премьер» в Катаре Спорт, 16:17 Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ по развитию финрынка Финансы, 16:10 Почему российской медицине нужны зарубежные технологии Партнерский материал, 16:09 В российском МИДе оценили проект о децентрализации Украины Политика, 16:03 Госдума приняла закон об электронной очереди в детские сады Общество, 15:56 Девять глобальных трендов в корпоративных путешествиях Pro, 15:54 Собянин прокомментировал снос «Соловья» фразой «плакать не над чем» Общество, 15:54
Общество ,  
0 
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя претензии по поводу утилизации мусора и его вывозе, заявил, что они его «забавляют», передает корреспондент РБК.

«Меня очень забавляет, когда мне говорят — в Московской области строятся мусоросжигательные заводы, кошмар», — сказал Собянин, выступая в Мосгордуме. Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.

Мэр столицы также предложил в течение одного месяца не вывозить мусор и посмотреть на реакцию москвичей. «Если вы мне дадите адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор», — добавил Собянин.

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Бизнес

Мэр столицы отметил, что в Москве уже организованы компании по раздельному сбору мусора, однако более 25% отходов рассортировать в любом случае не получится. «Мне сложно понять что-то в этой парадигме интересной. Делаю это — нельзя, так — нельзя, а как можно? Скажите, как можно, мы будем делать», — заявил мэр.

Ранее власти Москвы подготовили территориальную схему обращения с городскими отходами до 2029 года. Она учитывает перспективы образования, накопления, обработки, утилизации и переработки мусора в ближайшие десять лет. Согласно документу, в период с 2020 по 2029 год почти 58 млн т мусора будет направлено в Калужскую и Владимирскую области, а также в Подмосковье.

Теги: вывоз мусора, Сергей Собянин
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора
Бизнес
Госдума приняла запрещающий сжигать непереработанный мусор закон
Общество
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон в Коломне
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter