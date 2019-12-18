Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя претензии по поводу утилизации мусора и его вывозе, заявил, что они его «забавляют», передает корреспондент РБК.

«Меня очень забавляет, когда мне говорят — в Московской области строятся мусоросжигательные заводы, кошмар», — сказал Собянин, выступая в Мосгордуме. Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.

Мэр столицы также предложил в течение одного месяца не вывозить мусор и посмотреть на реакцию москвичей. «Если вы мне дадите адресок двора, где вы живете, я с удовольствием оставлю в этом дворе этот мусор», — добавил Собянин.

Мэр столицы отметил, что в Москве уже организованы компании по раздельному сбору мусора, однако более 25% отходов рассортировать в любом случае не получится. «Мне сложно понять что-то в этой парадигме интересной. Делаю это — нельзя, так — нельзя, а как можно? Скажите, как можно, мы будем делать», — заявил мэр.