Reuters узнал о планах Saudi Aramco застраховаться от войны и терактов

Reuters узнал о планах Saudi Aramco застраховаться от войны и терактов

Саудовская компания вдет переговоры с Lloyd's of London и другими страховщиками. По словам источников, Aramco рассчитывает застраховать свои объекты на востоке страны

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco после нападения дронов на свои объекты намерена приобрести страховку на случай военных действий и террористических атак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, Saudi Aramco ведет переговоры с несколькими страховщиками, в том числе с компанией Lloyd's of London. Нефтекомпания рассчитывает застраховать объекты, расположенные в восточной провинции Саудовской Аравии.

Как отмечает агентство, возможные варианты начинаются от страхования от террористической атаки или саботажа до полной страховки, которая включает в себя войну или гражданскую войну, а также компенсацию стоимости прерывания бизнеса.

В ходе IPO компания заявила, что не ожидает, что произошедшая в сентябре атака окажет существенное влияние на финансы и операции, напоминает Reuters. По словам источника агентства, первоначальная оценка потерь от нападения на объекты инфраструктуры Saudi Aramco составила около $533 млн.