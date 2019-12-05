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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Reuters узнал о планах Saudi Aramco застраховаться от войны и терактов
Саудовская компания вдет переговоры с Lloyd's of London и другими страховщиками. По словам источников, Aramco рассчитывает застраховать свои объекты на востоке страны
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco после нападения дронов на свои объекты намерена приобрести страховку на случай военных действий и террористических атак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По словам собеседников агентства, Saudi Aramco ведет переговоры с несколькими страховщиками, в том числе с компанией Lloyd's of London. Нефтекомпания рассчитывает застраховать объекты, расположенные в восточной провинции Саудовской Аравии.

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Как отмечает агентство, возможные варианты начинаются от страхования от террористической атаки или саботажа до полной страховки, которая включает в себя войну или гражданскую войну, а также компенсацию стоимости прерывания бизнеса.

В ходе IPO компания заявила, что не ожидает, что произошедшая в сентябре атака окажет существенное влияние на финансы и операции, напоминает Reuters. По словам источника агентства, первоначальная оценка потерь от нападения на объекты инфраструктуры Saudi Aramco составила около $533 млн.

В саудовской компании отказались от комментариев.

Атака беспилотников на инфраструктуру Saudi Aramco произошла 14 сентября, в результате пострадали объекты в Абкайке и Хурайсе. После нападения компания приостановила добычу 5,7 млн баррелей в сутки (более половины добычи в стране). К концу сентября, как объявили власти, большую часть потерянных объемов нефтедобычи удалось восстановить.

Фотогалерея 
Объекты Saudi Aramco спустя месяц после атаки дронами. Фоторепортаж

Ответственность за нападение на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы, однако США и некоторые страны запада считают, что к атаке причастен Иран. Тегеран отрицает обвинения.

В ноябре Financial Times сообщила, что власти Саудовской Аравии решили сократить число глобальных координаторов IPO Saudi Aramco. Из их числа, по данным газеты, фактически исключены JPMorgan Chase and Morgan Stanley, а также Citigroup, Credit Suisse и Goldman Sachs. Поддерживать первичное размещение акций на бирже в Эр-Рияде будут HSBC, NCB и Samba Capital. Ранее Эр-Рияд оценил компанию в $1,7 трлн.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Saudi Aramco, Саудовская Аравия, страхование
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