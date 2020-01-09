Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана

Вашингтон продолжает сохранять боевую готовность по атаки Тегерана на базы с американскими служащими в Ираке. По словам Эспера, никто не пострадал, но как считает начальник штаба армии США, Иран планировал убить военных

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США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.

По его словам, США надеются, что Иран «воспользуется этой возможностью, чтобы ослабить напряженность» между странами. Эспер также отметил, что в результате атаки не пострадали ни американские служащие, ни граждане стран-партнеров США.

Выступая на пресс-конференции, передает Reuters, глава Пентагона заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Тегераном, но готов завершить военные действия. «То, что мы хотели бы видеть, — это деэскалация ситуации», — сказал Эспер. Он добавил, что Вашингтон не нарушал законы вооруженного конфликта.

По словам Эспера, до гибели в результате атаки США иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападение на американских служащих. «Более справедливо» говорить о том, что операцию должны были провести за несколько дней, а не недель, добавил глава Пентагона.