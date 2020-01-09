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Гибель Сулеймани ,  
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Глава Пентагона заявил о сохранении бдительности США после атаки Ирана
Вашингтон продолжает сохранять боевую готовность по атаки Тегерана на базы с американскими служащими в Ираке. По словам Эспера, никто не пострадал, но как считает начальник штаба армии США, Иран планировал убить военных
Фото: Evan Vucci / AP

США сохранят бдительность и продолжат принимать силовые меры защиты после нападения Ирана на военные базы в Ираке, где были дислоцированы американские военные. Об этом заявил глава Пентагона Марк Эспер в Twitter.

По его словам, США надеются, что Иран «воспользуется этой возможностью, чтобы ослабить напряженность» между странами. Эспер также отметил, что в результате атаки не пострадали ни американские служащие, ни граждане стран-партнеров США.

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Выступая на пресс-конференции, передает Reuters, глава Пентагона заявил, что Вашингтон не стремится к войне с Тегераном, но готов завершить военные действия. «То, что мы хотели бы видеть, — это деэскалация ситуации», — сказал Эспер. Он добавил, что Вашингтон не нарушал законы вооруженного конфликта.

По словам Эспера, до гибели в результате атаки США иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападение на американских служащих. «Более справедливо» говорить о том, что операцию должны были провести за несколько дней, а не недель, добавил глава Пентагона.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС генерал Марк Милли заявил, что Тегеран рассчитывал убить людей в ходе атаки. «Исходя из того, что я видел и что я знаю, удары были направлены на то, чтобы нанести структурный ущерб, уничтожить транспортные средства, оборудование и самолеты и убить военнослужащих», — сказал Милли, отметив, что такова его личная оценка иранских действий.

Президент США Дональд Трамп 8 декабря выступил с обращением к нации. Он также отметил, что американские военные не пострадали, а базам в Ираке был нанесен незначительный ущерб. Трамп добавил, что «Иран, по всей видимости, отступает» и Вашингтон немедленно введет дополнительные жесткие санкции, которые будут действовать пока Тегеран «не изменит свое поведение».

Иран атаковал две базы с американскими военными в ответ на убийство Сулеймани. Иранское Минобороны, как сообщал телеканал Press TV, утверждало о 80 погибших. В сторону баз с американскими военными в Ираке, по разным данным, Тегеран выпустил от 15 до 22 ракет.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, Иран, авиаудар
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